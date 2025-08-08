61歲譚玉瑛年初跌倒傷膝手尾長，擔心年老體衰麻煩家人照料

以主持兒童節目廣為人知的譚玉瑛姐姐，現年已61歲，她一直著重生活質素，吃得好、穿得好、睡得好、兼且勤做運動。不過今年2月因趕上班到電台開咪做節目，竟不慎跌倒，卻因心繫工作未有及時處理致膝蓋受損，足足花了大半年時間治理。經這一課後，譚玉瑛學會更懂珍惜身體，擔心將來身體機能衰退，要麻煩家人照顧。

Read more：陳奕迅巡唱壓力大患焦慮症，目前仍需服藥，一粒音失誤也會發脾氣

譚玉瑛不經不覺到了用「樂悠咭」之齡，一向懂得享受生活，經常周遊列國旅行，而且在飲食方面也很有要求，而隨著年紀漸長，她會經常做瑜伽舒展筋骨。她現在仍然在電台開咪做節目，可是今年2月因趕著回電台開咪做節目，跑樓梯時竟不慎跌倒，卻因為只顧趕著工作，即使當時覺得膝蓋無力沒支撐感，但仍堅持一拐一拐返回電台。

當日直至完成工作回家，發現受傷左腳愈來愈腫才去急症室求醫，經醫生診治後，原本要立即做手術，但她考慮到隔數天後要做話劇，因不甘放棄而延遲手術。醫生惟有替她打石膏固定膝蓋，再隔四天後才做手術，把碎骨連在一起，等待年底或明年初再做手術拆線。

住院其間，因傷口很痛不斷要注射抗生素，朋友和家人輪流到醫院探望並悉心照顧，尤其四兄弟姊妹更是細心，不辭勞苦送上不同口味的湯水令她暖在心頭。譚玉瑛因為今次的經歷，令她認真審視自己生活，學懂要愛惜自己、珍惜身體，擔心老來成為家人負擔，所以現在要令自己再強壯一點。

以往，譚玉瑛的保養心得較簡單，30歲左右開始去健身室做運動，亦會做瑜伽舒展筋骨，還要早睡早起，晚上十時便要睡覺。至於外表的護理，她近年才開始去美容院做Facial，穿衣也挑選鮮艷的顏色。心態上更保持年輕，不時去旅行放鬆心情，還會每天喝一杯紅酒，享受有質素的生活，經今次跌傷意外，看來譚玉瑛要為照顧身體再加倍努力。