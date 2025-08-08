澳門上葡京直擊逾百真品　「畢加索：縱情尋美」特展，現場感受藝術巨匠情感世界

喜歡藝術看展的朋友，由現在到十月中的「藝文薈澳：澳門國際藝術雙年展2025」期間，一定要親臨澳門，有機會欣賞到數十場來自不同國家的展覽，來一趟觸動心弦的美學之旅。

作為其中特展之一，於上葡京綜合度假村展出的「畢加索：縱情尋美」全球首展，是重磅必睇推薦！由畢加索故居博物館借出143件大師的原作真迹，部分更加係首次在歐洲以外的地方展出。展覽透過展示畢加索不同創作階段的風格演變，以及他於不同藝術媒介，包括繪畫、陶瓷和版畫作品上的不斷探索與突破，讓觀眾藉以深入感受其情感世界。

現正於上葡京舉行的「畢加索：縱情尋美」特展。

剛踏進展區，兩邊布滿白鴿的長廊盡頭是畢加索兒時的照片，由此走進大師的創作人生。

展廳一：女姓

「愛情是生命中最好的提神劑。」

畢加索最大的靈感泉源來自他愛過、迷戀過的女性；他曾提及，繪畫就像寫日記，作品反映了他情路上的悲歡離合，每段新戀情都會激發出全新的繪畫風格。而「女性」這個展廳所展出作品，均聚焦於畢加索晚年的兩位重要伴侶，與他育有兩名子女的畫家弗朗索瓦斯·吉洛及第二任妻子兼遺孀賈桂林·蘿可。

在「女姓」這個展館，呈現畢加索生命中最重要的女性如何成為其創作繆斯，記錄了其情感生活的起伏變化。

今次展覽中的照片均由攝影師胡安·傑奈什所拍攝；上圖的賈桂琳正望向鏡頭外的丈夫，下圖是唯一一幀由她操刀，為畢加索和攝影師所拍的合照。

在畢加索筆下所描繪的賈桂琳，全都是側面的畫像。

《少女的頭像》，畢加索通過不同階段的版畫作品，逐漸呈現其對伴侶弗朗索瓦絲·吉洛的不同印象。左面為第2階段，右面為第5階段。

展廳二：陶瓷

「要像專家一樣學習規則，才可以像藝術家一樣打破它們。」

1947年，當時66歲的畢加索到訪法國南部著名的馬杜拉陶瓷工作坊，除邂逅其第二任妻子，當時在工坊擔任銷售員的賈桂琳，亦激發了他對陶瓷藝術的濃厚興趣，其在各種技法的大膽嘗試，革新了陶瓷工藝的面貌，在其創作生涯中打造出上千件極具藝術和歷史價值的陶瓷作品。

甫走進「陶瓷」展廳，走道上布滿碎瓷瓦片；破碎的陶瓷有如畢加索的學習過程，經歷無數的瑕疵品才會成功，對失敗之作畢加索都會將之打碎。

《橢圓臉》，畢加索喜歡將不同形狀的陶瓷碟融入人面創作，他曾說不希望自己的作品只珍藏於博物館，而是全世界的人都可以擁有。

《噴泉》，畢加索運用水壺的流暢曲線，突顯女士的身形線條。

《木貓頭鷹》及《山羊的側臉》，動物是畢加索陶瓷作品經常出現的元素，前者是他曾經收養的受傷貓頭鷹，另一作品則是其寵物山羊。

展廳三：美學

「藝術是最美麗的謊言。」

在「美學」展廳所看到的展品，有別於一般在博物館常見的美輪美奐作品，在這展出了畢加索珍貴的創作手稿，記錄了從最開始以簡單風格突破傳統美學，重塑藝術的定義。當中包括經典之作《亞維農的少女們》的手稿，以及一幅以古典風格描繪的小女孩，她是當時畢加索在非洲出差時，曾在他家寄養了三個月的女孩，該畫作是首次在歐洲以外展出。

在「美學」展廳可欣賞到珍貴的畢加索創作手稿。

相片中展示的四幅作品，是今次展出年份最為古老，於1907創作的畫作；其中包括畢加索在創作《亞維農的少女們》過程中繪畫的手稿；左下角為曾經在他家寄養了三個月的女孩雷蒙德。

《翻滾者一家》及《彩排》；這兩幅作品中畢加索回歸到創作生涯初期非常喜愛的主題——馬戲團，前者左面繪畫的小丑筆觸非常細緻，右面卻只以簡單的線條勾勒出想像中嘅場景，從而突出小丑的美。

展廳中有這個大型茉莉花裝置，是極美的打卡場景；原來在馬拉加會以新鮮茉莉花手工製成花束，是珍貴的傳統文化象徵。

展廳四：神話

「優秀的藝術家模仿，偉大的藝術家剽竊。」

在畢加索的創作生涯後期，畢加索喜歡在古典世界尋找靈感，於作品中融入神話的元素，但並非純粹模仿，而是將其改變革新。「神話」區的入口處，可見一幅畢加索載上牛頭面具的相片，原來這是古典神話中名為牛頭怪的生物，在希臘神話裏會建迷宮將之困住。故此，在這展區亦運用了迷宮的設計。

載上牛頭怪面具的畢加索。

充滿神話色彩的展館。

《維納斯和丘比特》；靈感啟發自老盧卡斯·克拉納赫創作的 維納斯與丘比特，從古典故事和傳統中取材，再給予全新詮釋。

《半羊人樂手》；畢加索經常將牧神描繪為吹奏雙笛的生物，在希臘和羅馬神話中，牧神是半人半羊的精靈。

展廳五：鬥牛

「如果我沒有當畫家，就會成為鬥牛騎士。」

童年的畢加索經常跟隨父親到鬥牛場，自此對這項西班牙國粹深受著迷，在他眼中，鬥牛不僅充滿著激情和悲劇的張力，在其創作生涯中，捕捉了鬥牛賽、鬥牛騎士及公牛等元素，公牛亦常被畢加索視為自我投射，亦暗喻人性多層面向，如暴力、情慾或愛情。

畢加索不少畫作均加入牛的元素，展廳其中一部分更設計成鬥牛場，觀眾可置身其中感受鬥牛競技的魅力。

畢加索曾說，「如果我沒有當畫家，就會成為鬥牛嘅騎士。」

《向左看的公牛頭》和《向右看的公牛頭》。

在畢加索的畫作中，可見不乏牛的元素。

《公牛頭》；畢加索以凸起的線條立體地塑造出公牛的面貌，在平面上營造出立體的浮雕技巧。

設計成鬥牛場的展廳，畢加索與伴侶和身後的子女一同觀賞鬥牛競技。

展廳六：技巧

「我總是在做我做不到的事，以求能學會該怎樣做。」

甫走進展廳，兩旁均放滿大量工具的裝置，畢加索在創作過程上運用了很多不同的工藝，藉此探索不同媒材為創作所帶來的可能性。展台上在每一幅畢加索的展品旁均輔以相關媒材、技巧和工具，如乾刻版畫、油氈版畫、刮刀墨染等，更配合示範片段，讓參觀者了解到相關工藝的創作過程。

不同創作技巧所需的媒材工具，令人眼花繚亂。

油氈版畫是畢加索採用的技巧之一，這是展覽方準備的示範作品。

每一種技巧參觀者都可透過示範片段細看當中的製作過程。

展廳七：十大經典

「我畫我所想像的事物，而非我看那樣。」

在這展廳可以睇到畢加索重要的人和事，當中包括其晚年時期兩位好重要的女性伴侶弗朗索瓦絲·吉洛和賈桂琳的畫像；至於另一幅注目展品，為弗朗索瓦絲·吉洛所生的女兒帕洛瑪製作的版畫，手抱著心愛洋娃娃的帕洛瑪，父親畢加索捕捉了孩子溫柔的微笑。

十大經典展廳。

《身穿條紋緊身胸衣的人物》，活潑的用色強調了人物的衣服、身軀、頭髮和鮮明的表情。

《身穿白色緊身胸衣的女人半身像》，靈感來自賈桂琳動人的側影，迷人的目光和一頭秀髮。

《柏洛瑪和她的娃娃，黑色背景》，畢加索運用精密的線條紋理，藉抽象的圖案為女兒的面龐增加了深度。

展覽尾聲邀請觀眾回歸「藝文薈澳2025」主題「嗨，你來幹甚麼了？」，透過互動裝置發掘自己的藝術軌跡。

睇完展覽，仲可以買埋一系列的紀念品先走。

「畢加索：縱情尋美」

展期：即日至10月26日

地點：澳門上葡京綜合度假村二樓220展廳（南門）

開放時間：星期一至四 11am-7pm；星期五 11am-9pm；星期六及日 10am-9pm

門票：成人 澳門元298；學生、小童（4至12歲）及長者（65歲或以上）澳門元238；澳門居民 澳門元198；酒店賓客及澳娛綜合至尊卡會員 澳門元238

網址：https://www.ticketing.sjmresorts.com/zh-hant/picasso-beauty-n-drama