財智
市場最熱點
陶冬天下政政經經快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

08/08/2025

1周部署｜李偉傑：恒指50天線防守力強 下周留意三項因素

#1周部署 #港股 #恒指 #恒生指數 #香港股票 #煤炭股 #下周焦點 #業績 #電力股
嘉賓：大華繼顯(香港)研究部策略師　楊韻銳

 

　　恒指本周於20天線（24969點）附近拉鋸，高位曾收復25000點關，但最終未能企穩。李偉傑指出，市場觀望中美會否再延長關稅限期及大型科技股業績，惟早前有大型銀行股及航空股公布業績後，調整壓力加大，難免令市場取態轉趨審慎。他預料，目前恒指於50天線（24343點）附近應有較強有支持，下周亦需留意內地將公布7月三頭馬車等主要經濟數據。

 

 

影片網址：https://youtu.be/HwPWFsrVVHY?feature=shared

 

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

