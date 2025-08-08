iPhone時日無多？朱克柏格：AI智能眼鏡將取代手機！未來AI運算入口爭奪戰即發爆發！

當智能手機發展已幾近天花板，下一個可能徹底改變世界的電子裝置是什麼？Meta執行長朱克柏格近日公開放話，要將「個人超級智能」（Personal Superintelligence）帶給每一個人，並點名智能眼鏡將取代手機，成為未來的主要運算裝置。同時，蘋果（Apple）也傳出將於2026年底發表首款智能眼鏡，搶攻這個AI穿戴設備新興市場。為甚麼Meta與Apple均押注在AI智能眼鏡之上？

Read More：

朱克伯格豪賭AI！Meta高薪搶人才、擲千億美元建數據中心，AI產業格局會否迎來劇變？



令人失望的蘋果WWDC 2025！UI革新有餘，AI突破不足，Apple還能在AI競賽中翻身嗎？

不戴智能眼鏡將處於認知劣勢

2025年7月30日，Meta執行長馬克·朱克柏格（Mark Zuckerberg）發表一封公開信，揚言要把「個人超級智能」普及至每一個人。他表示，未來主流運算設備不再是智能手機，而是像眼鏡般的穿戴裝置：「能夠理解我們所處的情境，因為它們能夠看到我們所看到的，聽到我們所聽到的，並整天與我們互動。」

朱克柏格表示，日後人們不僅可以利用手機或電腦來操作AI，還可以透過智能眼鏡來實現全天候、多模態的AI互動。他強調：「未來如果不戴上AI智能眼鏡，在與他人合作或競爭時將處於認知上的劣勢。」朱克柏格又認為，正如近視眼鏡能夠提升人類的視覺能力，AI智能眼鏡也將成為進入AI時代不可或缺的工具。

Meta現正跟歐洲光學設備集團EssilorLuxottica合作，聯名集團旗下眼鏡品牌雷朋（Ray-Ban），推出智能眼鏡「Ray-Ban Meta」。它是市場上首款具備AI能力的智能眼鏡，內置AI運算核心NPU （Neural-network Processing Unit），搭配AI工具「Meta AI」，能夠提供即時影像分析、語音識別、AI助理互動等功能。

Ray-Ban Meta智能眼鏡售價為299美元（約2,332港元），合作廠商EssilorLuxottica的最新財報顯示，產品年營收已較2024年同期暴增3倍以上。（圖片來源：Ray-Ban官網）

Meta智能眼鏡非以AI作賣點

用戶只要說一句「Hey Meta」，跟著再說出問題或指示，Meta AI即會作出語音回應。Ray-Ban Meta 擁有1,200萬像素超廣角視像鏡頭，Meta AI可以透過鏡頭看到用戶眼前所見的東西。譬如用戶在逛街時看到甚麼新奇事物，可以要求Meta AI解說眼前所見是甚麼東西；又例如用戶在法國菜餐廳看不懂法語菜單，可以要求Meta AI進行即時語音繙譯。

其實，這樣的AI功能沒帶來太多驚喜，ChatGPT等AI工具早已辦得到，甚至表現更好。但出乎意料，Ray-Ban Meta的銷情卻非常理想，2024年全球出貨量首次突破200萬副，市場佔有率高達60%；2025年上半年銷量較2024年同期更倍增200%。

自Google Glass在2013年面世後，陸續有其他公司推出類似的智能眼鏡，惟市場反應始終冷淡，以致包括Google Glass內的產品都要黯淡退場。那麼，Ray-Ban Meta憑甚麼可以打破此市場魔咒呢？答案是Meta從一開始就沒有以AI作為主打賣點，反而強調它是科技時尚產品，這正是Meta之所以要找EssilorLuxottica聯名合作的主要原因。Meta AI也是在Ray-Ban Meta與市場磨合半年後，始以附加功能的姿態加入其中。

朱克柏格欲挑戰蘋果主導地位

隨著Ray-Ban Meta的成功，Meta決定擴展產品線——聯名EssilorLuxottica旗下另一品牌Oakley，在2025年夏季末推出專為運動愛好者設計的智能眼鏡Oakley Meta HSTN。朱克柏格透露，日後還會推出具備顯示功能的智能眼鏡，可望成為與AI互動的重要平台：「一旦鏡片上能直接顯示資訊，就能透過多模態方式與 AI 互動、獲得協助，並可提供用戶操作介面，釋放出巨大價值。」

為宣傳即將上市的Oakley Meta HSTN，朱克伯格親身做模特兒，在Facebook貼出戴上新一代智能眼鏡的相片。（圖片來源：朱克柏格Facebook帳戶）

雖然朱克柏格的言論並未提及蘋果，但他對AI與硬件整合的論述，仍被外界解讀為對Apple長期主導數碼硬件平台的一種反擊。回顧過去，他曾推出自有品牌手機與 VR 頭戴裝置，但最終未能撼動蘋果在電子消費品市場上的絕對優勢。

目前在AI領域，Meta的投入已大幅超越Apple，不僅大灑金錢延攬AI人才和建造數據中心，更全面強化穿戴式裝置的AI應用。相較之下，蘋果至今僅在iPhone上釋出少量AI功能，引發市場對其競爭力的疑慮。對此，蘋果執行長提姆·庫克（Tim Cook）強調，iPhone集通訊、娛樂等多功能於一身，仍是現代人生活中不可或缺的數碼工具。他又指出，AI裝置可以作為iPhone的「互補」而非「替代」，藉此向市場傳達信心，穩定投資人預期。

Apple智能眼鏡2026年面世

當然，庫克也明白不能單憑「出口術」來應付對手，於是最近已積極布局智能穿戴裝置領域。《彭博社》（Bloomberg）著名Apple產品爆料記者馬克·古爾曼（Mark Gurman）報道指，蘋果正在開發一款不具顯示功能的智能眼鏡，主打日常佩戴的親和設計，並與AI功能深度整合，產品定位跟Ray‑Ban Meta相近。

市場研調機構Technavio預測，2025至2029年全球智能眼鏡市場規模有望達906億美元（約7,067億港元），有傳聞指蘋果想在這個新興市場搶佔一席之地。（圖片來源：ChatGPT生成的蘋果智能眼鏡概念圖）

Apple智能眼鏡的內部開發代號為「Atlas」，採用為智能眼鏡而改造的輕量版《visionOS》作業系統，並搭載蘋果自家AI模型，有機會在2026年底面世。據悉，其製作工藝和設計細節將比Ray‑Ban Meta更有質感，所以價格或許會更高。外界估計，其定價可能自699美元（約5,452港元）起跳，比僅售299美元（約2,332港元）Meta Ray-Ban高出兩倍以上。

被譽為最強蘋果分析師、來自天風國際的郭明錤預估，無顯示功能的Apple智能眼鏡，2027年出貨量可望達到300至500萬部，這可能把全球總出量貨推高至1,000萬部。他又預測，Apple稍後會推出一款更高階、具備顯示功能的XR眼鏡，以AI功能掛帥，可將虛擬物件疊加於現實環境中，可能會在2028下半年量產。

在 Meta 已憑藉Ray‑Ban Meta奠定市場領先地位的情況下，Apple面臨的挑戰不只是實現AI 與硬體的深度整合，更在於如何將 AI 無縫嵌入既有的產品生態系統，塑造實現跨平台的無縫使用體驗，才有望在這條新賽道上拔得頭籌。