關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

10/08/2025

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6.88厘，星展推特選客戶定期回贈

#理財 #生財有道 #收息 #定存 #PAObank #數字銀行 #星展 #建行亞洲 #大新銀行
　　最近港元拆息有所回升，部分本地銀行上調港元定存年息，以吸納更多港元資金，數字銀行PAObank全新客戶使用推薦碼【PAOBPR】開立PAObank個人儲蓄戶口，即享開戶二重賞：一個月港元定存16厘及三個月港元定存額外0.5厘BonusOffer，第一步：存入5萬港元，鎖定一個月港元16%年利率定存。第二步：「食」埋三個月港元定存BonusOffer，假設存入20萬元，並鎖定三個月2.1%年利率。

 

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6.88厘，星展推特選客戶定期回贈

（資料圖片）

 

　　建行亞洲3個月港元定存年息高達6.88厘，適用於全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶，另設5萬元享3個月3.28%。全新客戶推薦計劃，每次成功推薦，雙方客戶齊享一次3個月6.88%特惠港元定期存款年利率，固定金額：貴賓理財客戶2萬元、智選理財／一般客戶1萬元。優惠期由7月2日-9月30日。

 

　　星展3個月及6個月港元定存年息分別為1.25厘及1.3厘，起存額為5萬元，適用於客戶透過網上銀行以新／舊資金辦理；「特選客戶定期回贈」推廣：客戶透過網上或Apps以新資金（1）存入100萬—500萬以下，3個月定期可獲400元回贈，6個月定期可獲800元回贈；（2）存入500萬以上，3個月定期可獲2000元回贈，6個月定期可獲4000元回贈。

 

　　大新上調3個月及6個月港元定存年息分別至1.3厘及1.5厘，起存額為10萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

#理財 #生財有道 #收息 #定存 #PAObank #數字銀行 #星展 #建行亞洲 #大新銀行
