08/08/2025

美食優惠︱麥當勞$30套餐回歸！脆香雞翼、脆辣雞腿飽及雙層豬柳蛋漢堡餐限時供應

#雙層豬柳蛋漢堡 #美食優惠 #麥當勞 #jetso脆香雞翼 #美食情報 #脆辣雞腿飽
Text: Eunice Chow Photo: 麥當勞

　　麥當勞$30套餐回歸！麥當勞將於8月11日至15日推出三款$30超值套餐，包括「$30脆香雞翼套餐」、「$30脆辣雞腿飽套餐」及再度期間限定登場「$30雙層豬柳蛋漢堡套餐」，三款$30超值套餐皆可加錢升級品嘗，食得更豐富更滋味！

 

 

　　8 月11日至15日星期一至五推出的三款震撼價$30超值套餐，包括深受歡迎的皇牌美食「$30脆香雞翼套餐」，喜歡經典漢堡的粉絲就不可錯過「$30脆辣雞腿飽套餐」，金黄脆辣的雞腿肉配搭清爽生菜及沙律醬，帶來多重滋味；同時「$30雙層豬柳蛋漢堡套餐」更再度期間限定登場，兩塊特選豬柳配上嫩滑雞蛋、軟滑芝士，口感完美Double Up！

 

$30雙層豬柳蛋漢堡套餐（可+$6.5升級加大套餐／$9.5升級大大啖套餐／$9.9升級大大啖套餐配McCafé厚椰奶鐵）

 

$30脆香雞翼套餐（可+$6.5升級加大套餐／$9.5升級大大啖套餐／$9.9升級大大啖套餐配McCafé厚椰奶鐵）

 

$30脆辣雞腿飽套餐（可+$6.5升級加大套餐／$9.5升級大大啖套餐／$9.9升級大大啖套餐配McCafé厚椰奶鐵）

 

etnet.com.hk