  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
足球俱樂部
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

08/08/2025

買人未夠班，攻守不平衡；艾摩謙見底，曼聯難爭霸

#曼城 #利物浦 #曼聯 #英超 #阿仙奴 #艾摩謙
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 主教練

    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　今年英超最大的懸念，並非曼城會否復甦，也非阿仙奴能否奪冠，更不是利物浦是否衛冕，而是曼聯的沉淪到底沒有？
上季度排15完成聯賽，僅得42分，平均每場只得1.1分，全季輸18場，得失球是負10球，全季攻入44球，撇除降班區的球隊，只比愛華頓多兩球，甚至不如韋斯咸。

 

坦格雖然被批執教水平有限，但兩年半的執教期間，起碼贏過足總盃和聯賽杯，艾摩謙來季最少也應該要有杯落袋。

 

　　如此成績，竟然是曼聯的表現；當艾摩謙高調入主，但最終結果是如此不濟的時候，簡直大跌眼鏡。

 

　　艾摩謙上季還可以用初來埗到作為理由，為成績不佳來解釋；但今季的轉會窗，包括買入賓福特前鋒安保姆和狼隊前鋒根夏來增強功力，又送走華舒福去巴塞隆拿，都是順應艾摩謙的要求。

 

買錯人是曼聯長期問題，包括近億買入的普巴、7300萬的辛祖未有表現、8200萬的安東尼成為笑話、6000萬的孟治連出場機會都沒有；營運和體育總監同樣要為曼聯沉淪負責。

 

　　曼聯是傳統豪門，只買入兩個已經成名的前鋒，其實並不足夠；創造力欠奉的中場線，以及質素平平的後防線，當然還有門將一關，都是曼聯需要解決的問題。

 

　　翻查資料，曼聯在2024年底公布的上年度盈利仍高達1.6億，證明成績即使不佳，但依靠贊助、轉播、商業產品等等來賺錢。

 

　　其實曼聯並非沒有花錢買人，在費格遜2013年退休之後、艾摩謙上任之前的多個領隊，包括莫耶斯、雲高爾、摩連奴、蘇斯克查和坦格等執教期間，合共花費21億英鎊來買人，期間只有車路士和曼城比曼聯花費略多。

 

過往成功的葡萄牙球員不少，例如C朗、迪亞高哥斯達、班納度施華等等，但成功的葡萄牙領隊似乎並不多，摩連奴已經算出色，還有帶領葡萄牙奪得2016歐國盃的山度士，還有馬天尼斯、保亞斯等都水準平平。

 

　　但在此期間，曼城7次贏得英超冠軍，車路士也曾經兩度捧杯，甚至歐聯也各贏過1次；反觀曼聯，英超冠軍和歐聯冠軍都沒有，最好的成績也不過是摩連奴帶來的歐霸盃冠軍。

 

　　錢並非沒有花，關鍵是幾乎每次都買錯人，或者買來的人，等不到領隊重用就已經再度易帥。每次換領隊，就換一批球員，即沒有延續性，也缺乏建隊規劃，成績怎會好？

 

　　上季成績已經差到不能再差，今季艾摩謙有一個完整夏天備戰，重返前四乃最低要求；但他的戰術也踢法有多少可以發揮？抑或他也不過是一名過客？

 

　　現在判斷曼聯新賽季的成敗，似乎言之尚早，理論上看頭10場比賽，就知道今季曼聯是否能否復甦。

 

　　問題是上季與前四最後一位車路士的距離，分數差27分，入球差20，以買入兩個具英超經驗的前鋒，加上原來班底，追求這個英超第4是有可能的。

 

　　但若和冠軍利物浦比，分數差42分，入球差42球，以買入兩個具英超經驗的前鋒，卻不是頂級戰將，加上原來班底技術深度不足，爭逐英超冠軍，有可能嗎？

 

　　加上來季車路士曼城復甦，紐卡素阿士東維拉繼續強橫，曼聯實力只和紐卡素阿士東維拉持平。

 

　　除非曼聯在8月轉會窗關閉前再簽入有質素的中場和後防，否則於曼聯球迷說，又是一個傷心球季。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】美國全球徵收新關稅，轉口貨物收額外40%關稅，你認為中美誰贏了？► 立即投票

我要回應
更多足球俱樂部文章

你可能感興趣

#曼城 #利物浦 #曼聯 #英超 #阿仙奴 #艾摩謙
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

「一籃子」的派息基金，收息更靠譜

08/08/2025 10:19

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk