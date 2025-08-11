  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
肥碌大食遊
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

11/08/2025

潮菜大師展廚功

#上環美食 #潮菜 #潮州菜 #私房菜 #食家之選
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

Photo: 相片由作者提供

　　N年前出社會工作，智者師傅引導我肥碌開竅：「碌仔，任何一個行業，都是一個三角形，能夠登頂的，只有一個。之下就愈來愈多人，三角形沉底的，最少三成，一切無符碌。你可以長期奮鬥力求登上三角形的最頂部份，也可求求其其交行貨躺平變三角形最底層，看你造化了。」

 

　　中唔中？中到開巷！幾乎所有行業皆如此。不過，三角形底部的，多數不會認為自己懶，質素低，唔增值，專業態度差⋯⋯

 

　　心態決定命運。

 


每個圈子皆如是，心態決定成敗！

 

　　飲食業中的三角形，尤其鮮明，同是做廚師，起步一齊彈出，十年八年後，成就及水平即會有明顯分別。中菜廚師行內，通常入行者學歷不高，故此，能否出頭，很看個別心理質素。較平庸的，多數落場時（兩點至五點）就瞓覺、賭錢、去滾⋯⋯ 符符碌碌度日；積極求進的，會利用落場三小時進修增值，尤其利用廚房空檔研發新菜式。

 

　　廚技，也是一門無止境的藝術，大師級人馬，絕不會停步。舉例，香港潮州菜的公認大佬許美德，入行幾十年，有無停過步？冇！

 


別人躺平我奮進，專業、努力及增值的程度，正是一班馬與五班馬的分別。

 

　　無，當然因要面對飲食業的高度競爭，同時，也因擁有藝術家性格而永不自滿的去追尋。去年百樂集團更上一層樓，老闆貝先生下重錘，租下中環皇后大道中心一整層，進攻高檔私房菜。話明高檔，當然針對高消費的「尖嘴茂」，價錢可以貴，但完全唔衰得。

 


做高級私房菜，全部要一絲不苟。

 

　　唔衰得？咁我肥碌就拉隊試試佢啦，包起全層，四十人，一個月前訂，請許師傅寫菜單。一共提供十道菜，一睇已知飽到碌地，但無問題，食唔晒包走。

 


是晚飽到碌地菜單。

 

　　時間到，大隊人馬殺上去，咦，果然高檔，由設計到裝修再到服務。最過癮洗手間有自動馬桶，廁板升降及沖水皆無需人手，也備有足夠衛生用品包括毛巾漱口水等，少見。每次客人用完，皆會安排快速清潔。

 

　　是晚所有菜式，除強調味道外，賣相也極度講究。例如潮州滷水鮮鮑魚，上枱時每隻皆有綠色小植物點綴，與深色的鮑魚剛剛有反差作用，旁邊更放了個分一格格滷水料的大紅盒，整體感覺，相當具藝術性。

 


打頭陣滷水包魚，有藝術感。

 


這盆潮州滷水料，陣容鼎盛。

 

　　論精彩，我會推薦鮮蝦香酥豆腐。許師傅深知廣東人愛吃臭豆腐，但太臭又令不少人抗拒，故嘗試再嘗試，研發出啱啱好，香口，少少臭但不太濃烈的「鮮蝦香酥豆腐」，將蝦蓉混入豆腐再炸至金黃脆口。老土講句，此物送紅酒，正是天仙配啊。

 


鮮蝦香酥豆腐，臭中帶香、香中帶臭。

 


全部菜式，皆睇得又食得。

 


如此美滿一餐，當然要齊齊感謝許美德師傅。

 

百樂潮州私房菜

地址：香港中環皇后大道中152號皇后大道中心一樓

電話： 6444 4991  

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票

我要回應
更多肥碌大食遊文章

你可能感興趣

#上環美食 #潮菜 #潮州菜 #私房菜 #食家之選
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk