  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

11/08/2025

譚仔三哥自選米線$30、過小橋米線$40，晚市小食最平$6，VIP會員額外8折

#美食情報 #Jetso #美食 #米線 #譚仔三哥 #美食優惠
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 譚仔三哥

　　譚仔三哥米線一連三星期推出「譚仔三哥APP」會員專屬優惠，會員可於8月11日至8月31日享低至$30的自選一餸米線、晚市超值小食及套餐以及週末全單8折與三倍積分獎勵。各位米線Fans即睇午市、茶市及晚市美食優惠！ 

 

 

$30自選米線

 

　　每日上午10時30分至下午5時正，只要透過譚仔三哥APP下單，即可享有指定米線優惠，首週的$30人氣自選米線，其後兩個星期帶來的經典過橋米線，如$40小過橋米線及$49過橋米線。  

 

 

晚上5點後$50晚餐Combo

 

　　每日的下午5時起，晚市時段加推多款激抵精選小食，低至$6，加上超值的$50好_抵晚市套餐，無論獨自享用還是與親朋共聚，都能盡情滿足味蕾。譚仔三哥APP VIP 會員更可專享額外晚市八折優惠！

 

 

周末全單8折再送三倍積分

 

　　周末更加碼送「週末Bonus」，於APP落單滿$100，即可用優惠券*享全單8折優惠（不可與VIP晚市8折優惠或其他優惠券同時使用），再送3倍積分大激賞！積分可再兌換米線配料，免費加餸源源不絕！消費滿$120相當於賺取$360分，可免費兌換6份米線配料。

 

*8折優惠券將於8月16日、23日及30日向於上一天23:59前完成登記的會員

 

 

　　另外，APP積分換領項目亦同步升級，讓賺夠積分的你換領心水獎品！即日起新增熱門換領項目，包括超人氣加餸券（60分）、招牌蒜泥白肉（細）（500分）、載譽歸來的麻辣湯味杯麵（100分）甚至只需一半積分（250分）即可兌換的凍／熱飲品！

 

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#美食情報 #Jetso #美食 #米線 #譚仔三哥 #美食優惠
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk