  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watch Tren...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

11/08/2025

陳奕迅現焦慮徵狀，演出時按胸口露出辛苦表情與情緒反覆事件簿

#FEAR and DREAMS #陳奕迅 #陳康堤 #焦慮症 #紀錄片 #娛樂新聞 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　陳奕迅（Eason）日前曾自爆做《FEAR and DREAMS》巡迴演唱會期間被確診患有焦慮症。不過連日來在澳門舉行演唱會時，心情大好，尾場甚至唱足4小時，凌晨12時後才散場。不過，有觀眾在8日的一場，影到陳奕迅在獻唱期間，狀甚痛苦，突然按心口兼有乾嘔情況，有網民甚至覺得這是典型的焦慮症的軀體化狀況。

 

Read more：陳奕迅巡唱壓力大患焦慮症，目前仍需服藥，一粒音失誤也會發脾氣

 

　　陳奕迅近日在澳門舉行《FEAR and DREAMS》巡迴演唱會尾站演出，早前他曾自揭患有焦慮症，在8日的一場騷，被網民影到他唱至《山百年後》，突然按著胸口唞大氣，還似有乾嘔的動作，而當時的樣子亦略見辛苦。影片在網上流傳，有人指這是焦慮症的軀體化症狀，情況令不少人擔心，紛紛留言要他注重身體。實際情況則是，陳奕迅在之後演出場次仍然落力，而且心情大靚，與現場觀眾互相稱呼做「BB」，尾場甚至大贈送唱足4小時有多，唱至凌晨12時後才完騷。

 

 

　　這幾天的演出，陳奕迅表現出極好心情，同時有入場觀眾看尾二的一場演出時，有人影到陳奕迅一邊唱歌一邊肉緊地手握著衣服邊。觀眾將照片上載到社交平台，還表示令自己一度不能投入欣賞演出，反而留意他的小動作。

 

 

　　自2022年開始，陳奕迅舉行《FEAR and DREAMS》巡迴演唱會，近日他在演唱會的紀錄片首映上，自揭因壓力過大去年罹患焦慮症，並必須要服藥，當時他在活動上表示：「目前仍有吃藥。啲藥冇多大副作用，不過醫生就認為我最好停低唔使做演唱會先停藥。我試過停藥，但身體就話我知唔得，明明瞓得很好，明明心情唔錯，但無法控制一啲莫名而來嘅緊張，所以決定巡演停咗先會停藥。」

 

 

　　大情大性的陳奕迅，有段時間不喜歡去不同地方，試過有人影他時，他會大罵路人拍照。在2013年演唱會尾場演出期間，他不滿有觀眾大叫，竟對著大叫方向做出姆指向下動作；之後到安哥時間，又疑因壓力爆煲狂寸觀眾，除了怪責部分喜歡叫囂的歌迷任意在場內大叫，影響演出及影響其他觀眾；又不滿觀眾不斷用手提電話影相、拍片，他對觀眾坦言：「其實我係有少少慶，唔好意思。」，他甚至在台上要求，不想在完騷後跟VIP觀眾合照。陳奕迅向來直率表達情緒，觀眾依然照單全收，受歡迎情度不減。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#FEAR and DREAMS #陳奕迅 #陳康堤 #焦慮症 #紀錄片 #娛樂新聞 #影視娛樂
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk