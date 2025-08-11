如何成為美國最富有的1%？

在一個階級固化的社會裏，寒門如何出貴子？

未來的孩子，將要面臨怎樣的階層狀況？如果真的有所謂的階層固化，現在該怎麼教育孩子？留給你們的時間還有多少？

答案，可能比你想像的還要殘酷。在美國，窮人已無法翻身，階層流動幾近停頓，窮人再努力也是出頭無望。

在美國，窮人只需要做三件事就能擺脫貧困：第一，先結婚再生仔；第二，高中畢業；第三，找份全職工作。可就這簡單的三件事，窮人做不到。

上大學是一項投資，但越來越多的美國人對此持懷疑態度。現在大多數美國人都認為，為了一個大學學位不值得背負學生貸款。

一項新的Gallup Poll (蓋洛普民意調查) 發現，三分之一的美國人對高等教育幾乎沒有信心，這一比例是十年前的三倍，背後的原因就包括教育成本（以及政治因素）。

溝通與表達能力，尤其是表達能力。其實是一項被嚴重低估的職場能力，在公司的薪水和地位，取決於你能說服多少人，能夠調動多少人。這也是贏家的真相。

在美國一切主流商業媒體中，華裔面孔寥寥無幾，除了Nvidia的黃仁勳外，最受矚目的是年僅28歲的Scale AI創始人Alexandr Wang（中文名字汪濤）。

汪濤19歲輟學創業，短短五年就成為全球最年輕白手起家億萬富翁。最近Meta以148億美元收購Scale AI的49%股份，年僅28歲的他，個人淨資產從約20億美元飆升至50多億美元，並躋身於矽谷的AI核心權力圈，成為人工智能行業格局中舉足輕重的人物。

28歲的Alexandr Wang：登頂美國AI核心權力圈，靠的是甚麼？

媒體聚焦於他的技術背景不同，在美國媒體看來，汪濤的成功秘訣是他強大的社交能力，他非常懂得通過與重要人物建立關係來推動公司成長，他的社交能力是備受稱讚的。

汪濤的社交能力在矽谷堪稱傳奇，這項技能非常寶貴，無論在華盛頓的政策圈還是在矽谷董事會，他都能游刃有餘，科技界很少有這樣的CEO。汪濤有能力走進各種高層圈子並建立強大的關係網，這讓他在年輕創始人中脫穎而出。

汪濤非常擅長結識貴人，為自己和公司打開上升通道，短短幾年內，他就將自己鞏固在了矽谷上流圈層。

汪濤確實非常擅長人脈經營，他的Instagram擁有近百萬的粉絲，他經常出席各種高端社交場合的照片，有很多與商界、政界、科技界的名人合影。

他的名人好友眾多，包括OpenAI CEO Sam Altman、OpenAI前CTO Mira Murati、Brex聯合創始人Henrique Dubugras、Figma創始人Dylan Field以及前白宮科技顧問Michael Kratsios等等。

他和Sam Altman的交情非淺，疫情期間曾經同住一套公寓，Sam Altman也是個社交高手，連他都自嘆不如，他曾對汪濤開玩笑說：真的沒有人比你參加的派對更多了，這看起來像一份全職工作。

我們的教育始終最重視的是學業，這也是我們評價孩子的唯一標準。一個學業優秀的孩子，會被學校和家長稱讚；一個社交能力強的孩子不會被看到，也不會被表揚，很少有家長因為孩子的社交能力強而倍感驕傲。

華人圈不缺優秀聰明的人，像汪濤這樣的天資過人的有很多，Meta以及馬斯克的頂尖技術團隊大部分是華裔。但是，我們缺少的是具有社交能力的技術天才。

也正是因為他的強大的社交能力，讓Meta下決心斥巨資收購，從而讓汪濤登上AI權力巔峰。