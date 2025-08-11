假冒客服騙案｜騙徙透過視像通話「分享螢幕」功能看到戶口密碼，受害人被轉走逾550萬銀行存款！

騙徙的行騙手法真是層出不窮，有時真的防不勝防，一不小心，可能就會上當！近日有騙徙假冒電訊商客服，訛稱協助受害人取消自動轉賬服務，然後假冒銀行客服跟受害人進行WhatsApp視像通話時，要求開啟「分享螢幕」功能，騙徙輕鬆得到受害人銀行戶口密碼及驗證碼，最終被轉走逾550萬銀行存款！

該名受害人收到假冒電訊商客服來電，訛稱其大灣區數據計劃試用期結束，將要開始每月扣費，受害人表示無意購買，於是假冒電訊商客服轉介相關銀行，以協助取消自動轉賬服務。

受害人不虞有詐，接聽假冒銀行客服畫面全黑的WhatsApp視像通話。於通話期間受害人按騙徒指示開啟「分享螢幕」功能，在自己的手機上操作網上理財銀行，受害人的個人資料被騙徒一覽無遺！

受害人甚至向騙徒提供「一次性交易密碼」及「驗證碼」以提供協助，過程迫使受害人在未經思考的情況下做出反應，最終被騙徒轉走逾550萬銀行存款！

警方提醒大家：

到任何客戶服務來電都要保持警，不要輕信對方身份

即使對方能夠提供你的個人資料，亦不代表對方是真正職員，因為騙徒可以透過非法手段取得其個人資料

切勿隨意與第三方共享你的手機或電腦螢幕，即使對方聲稱協助操作電子裝置

銀行職員不會以電話、電郵、短訊、超連結或附件等方式，索取你的敏感個人資料或保安密碼

對銀行職員的身份有懷疑，應以致電銀行熱線電話以確認其身份