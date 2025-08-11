  • 報價
財智
騙局大拆解
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

11/08/2025

假冒客服騙案｜騙徙透過視像通話「分享螢幕」功能看到戶口密碼，受害人被轉走逾550萬銀行存款！

#騙局大拆解 #防騙視伏App #理財 #網上騙案 #騙案 #騙徒 #WhatsApp #防騙視伏器 #假冒銀行客服
Text: Katty Wu

　　騙徙的行騙手法真是層出不窮，有時真的防不勝防，一不小心，可能就會上當！近日有騙徙假冒電訊商客服，訛稱協助受害人取消自動轉賬服務，然後假冒銀行客服跟受害人進行WhatsApp視像通話時，要求開啟「分享螢幕」功能，騙徙輕鬆得到受害人銀行戶口密碼及驗證碼，最終被轉走逾550萬銀行存款！

 

　　該名受害人收到假冒電訊商客服來電，訛稱其大灣區數據計劃試用期結束，將要開始每月扣費，受害人表示無意購買，於是假冒電訊商客服轉介相關銀行，以協助取消自動轉賬服務。

 

　　受害人不虞有詐，接聽假冒銀行客服畫面全黑的WhatsApp視像通話。於通話期間受害人按騙徒指示開啟「分享螢幕」功能，在自己的手機上操作網上理財銀行，受害人的個人資料被騙徒一覽無遺！

 

　　受害人甚至向騙徒提供「一次性交易密碼」及「驗證碼」以提供協助，過程迫使受害人在未經思考的情況下做出反應，最終被騙徒轉走逾550萬銀行存款！

 

警方提醒大家：

  • 到任何客戶服務來電都要保持警，不要輕信對方身份
  • 即使對方能夠提供你的個人資料，亦不代表對方是真正職員，因為騙徒可以透過非法手段取得其個人資料
  • 切勿隨意與第三方共享你的手機或電腦螢幕，即使對方聲稱協助操作電子裝置
  • 銀行職員不會以電話、電郵、短訊、超連結或附件等方式，索取你的敏感個人資料或保安密碼
  • 對銀行職員的身份有懷疑，應以致電銀行熱線電話以確認其身份
  • 利用守網者網站「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」作風險評估

 

 

etnet.com.hk