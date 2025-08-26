AI時代職場女性難轉型？中國女性AI領域成就舉足輕重，細膩感知及善於溝通成天賦特點

生成式人工智能（GenAI）的快速普及，不但改變人類的工作模式，還重塑打工仔的職業規劃與發展路向，令整個職場生態環境完全轉變，其中對女性的影響最為顯著。

早前聯合國國際勞工組織（ILO）發布一份報告指出，全球有四分一工作崗位可能受到生成式人工智能的影響，在高收入國家的比例更高達三分一。當中有近一成傳統女性職業受到影響，較男性為主的職業高3倍有多，主要原因是目前GenAI擅長的功能，大多跟數據分析及文書處理相關，而這些職務多以女性為主導，預計未來將有更多女性主導的職位消失。與此同時，在供求失衡情況下，性別薪酬差距只會進一步惡化，情況值得關注。

過去半個世紀，香港經濟騰飛萬里，香港女性在各行各業都發揮其顯著價值。如在專業界別上，現時香港女性已穩佔會計界、法律界的半壁江山，在不同企業擔任經理級職務的女性人數，在過去30年內更倍增至接近四成，可謂巾幗不讓鬚眉。

麥肯錫的報告也指出，現時女性勞動力已佔全球經濟增長達28萬億美元（約218.4萬億港元）。相比男性領導層，由女性領導的公司，其股本回報率比男性領導的高出53%，銷售回報率和投資資本回報率亦分別高出42%，足見女性在勞動市場的非凡價值。

面對職場上的各項轉型，女性無疑備受衝擊，但只要能夠掌握使用GenAI的竅門，在人機協作、互補不足的方向下發展，要達致雙贏局面絕非難事，問題是必須要預先做好心理調節和抱持開放態度。有英國研究指出，男性在職業或個人生活中使用GenAI的比率達54%，女性僅得35%，因為部分女性對使用GenAI仍感抗拒，認為是自貶工作能力，甚至有作弊的感覺。

事實上，女性在人工智能的領域上早已綻放異彩，並作出巨大貢獻。單以中國女性為例，包括曾任美國史丹福大學人工智能實驗室主任、被稱為「AI教母」的李飛飛、百度自然語言處理（NLP）首席科學家吳華、中山大學國家超算廣州中心主任盧宇彤、曾任特斯拉（Tesla）及小鵬汽車的自動駕駛及機器學習專家谷俊麗、中國語音交互技術資深專家兼中科院聲學所博士初敏等，她們在AI領域的成就，對推動世界經濟及科技發展，都有著舉足輕重的影響力。

細膩的感知、强大的同理心和善於與人溝通的特點，一直是女性與生俱來的天賦，如能結合AI優勢，必定能在職場任何崗位上發揮巨大作用。然而，現時香港已婚女性的勞動人口參與率，顯著低於同樣面對人口老化的新加坡和日本。為紓緩勞動力短缺，筆者在此鼓勵女性好好把握機遇，在這變革的職場中好好利用自身優勢，與AI同步發揮所長，為自己的人生創造不一樣的傳奇。