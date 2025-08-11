11/08/2025
慶祝Miffy 70歲生日，與半島酒店Pen Bear新推奇幻夏日甜點與精品
在這個盛夏，半島酒店精品店與咖啡廳化身夢幻樂園，慶祝可愛Miffy 的70 歲生日。今次更有Pen Bear加入慶典，與Miffy一同為粉絲帶來夏日甜品一系列限量精品，Miffy粉絲準備就緒！
現凡購買 Pen Bear & Miffy 商品或享用指定餐單，即可獲贈 Pen Bear & Miffy 萌趣貼紙。購買毛公仔產品滿 500 港元或以上，更可額外獲得Miffy吊飾盲盒一個！數量有限，送完即止。
Miffy 芒果芭菲 148 港元（咖啡廳 堂食）
靈感源自半島經典芒果布甸！自家製芒果軟雪糕配以椰香及新鮮柚子，搭配一片超萌Miffy餅乾，最啱打卡！（Miffy奶黃芭菲將於8月21日推出）
Miffy 芒果軟雪糕筒 48 港元（咖啡廳 外帶）
芒果軟雪糕滲入椰香、新鮮柚子，加上超萌Miffy餅乾，甜美又可愛！（Miffy奶黃軟雪糕筒將於8月21日推出）
限量版Miffy糕點及商品
Miffy 芝士蛋糕 98港元、Miffy意式咖啡芝士蛋糕 98港元
分別是呍呢嗱焗芝士蛋糕和經典Tiramisu，綴以超萌Miffy朱古力片，大頭造型，夠晒可愛！
Miffy 公仔 25cm - 士多啤梨服飾 228 港元
Miffy 公仔 25cm - 粉色168 港元
Miffy 公仔 25cm - 白色168 港元
半島小熊 X Miffy 鑰匙扣組合 308 港元
Miffy 鎖匙扣 - 128 港元
半島精品店與咖啡廳
地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場
電話：2696 6969
營業時間：10am – 7pm
或半島精品店香港國際機場店
