  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
風水蔣知識
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

12/08/2025

失業點算好咩人啱創業？事業線深易一行做到老，線條斷續欠堅持實踐，面窄代表瓣數多？九運香港邊行當旺？

#失業 #手相 #事業 #九運 #玄學 #風水
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

0

 

　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。近年香港經濟低迷，有很多連鎖店及老店關門大吉，不少人中年失業會考慮創業。究竟係咪每個人都適合創業呢？原來，我們大概可以從面形及掌相事業線的深淺及形態，知道一個人是否較有機會一行做到老，或從事自由職業。蔣博士表示如用紫微斗數來看，「機月同梁」的人是適宜打工多一點，八字裏面「天干透頂」則代表性格不受管束，喜歡自己打自己工。

 

　　創業需要毅力、恒心和決心，有心開展創業之門的你，不妨聽聽蔣博士講解九運下香港大環境及趨勢，究竟咩行業當旺及注意提醒，為你指點迷津。然而好多打工仔未失業驚失業，蔣博士勉勵大家「逆水行舟，不進則退」，必須自強不息充實自己增值，建議可根據年初提供的九宮飛星圖旺位催旺自己。北上發展又如何呢？蔣博士認為九運之下深圳的風水比香港好，年輕人可考慮於大灣區發展，明言九運香港未必會發財，但是會出人才，香港年輕人是很有希望的！即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

Read More︰

自學風水Vs.跟師傅學有何分別？咩人學術數特別叻？蔣匡文博士分享玄學術數之路

-
閏月會減壽？習俗要送豬腳麵線給父母？拆解閏月迷思及由來

-
你有無請工人命？看面相留意工人面形及眉頭避中伏，僱主與工人三合、相沖及相害生肖組合及工人房注意Tips

-

＊玄學非精密科學，內容只供參考。 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多風水蔣知識文章

你可能感興趣

#失業 #手相 #事業 #九運 #玄學 #風水
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

特朗普為何對莫迪「恨之入骨」？

12/08/2025 14:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk