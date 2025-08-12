颱風「楊柳」星期四最接近香港，會有狂風驟雨！「盤古」人工智能：比目前的預測更接近本港

周末享受了幾日陽光，過兩日天氣又會轉差！熱帶氣旋「楊柳」會在未來一兩日（8月12及13日）逐漸增強，大致移向台灣一帶，隨後靠近廣東東部至福建南部一帶。天文台預計星期三（8月13日）日間酷熱，星期四（8月14日）會有狂風驟雨，雨勢有時頗大。而根據「盤古」人工智能電腦模式預測，楊柳有可能比目前的預測更接近香港！

天文台預計星期三廣東地區天氣仍然酷熱，當日稍後時間會有雷雨。由於楊柳的移動速度較快，天氣會在星期三、四之間出現明顯變化。預料星期四（8月14日）有狂風驟雨，雨勢有時頗大。

8月11日早上8時的衛星雲圖。（圖片來源：香港天文台）

「盤古」人工智能電腦模式預測楊柳移入廣東內陸後，會以比現時預測更接近香港的路徑移動，在本港以北掠過，若屆時楊柳仍維持較強強度，本港部分地區的風力可能短暫達烈風程度。

「盤古」人工智能電腦模式預測楊柳有可能於香港以北較近距離掠過。（圖片來源：香港天文台）

雖然楊柳登陸後橫過內陸地區會逐漸減弱，但與其相關的大驟雨及狂風雷暴會影響廣東。若楊柳在內陸地區採取較為偏南的路徑，其為珠江口帶來的雨量亦會較多。

不同電腦模式對星期四及星期五（8月14及15日）的降雨預測。（圖片來源：香港天文台）

過往在類似位置登陸的熱帶氣旋亦曾為本港帶來大雨，但不同案例中，本港實際錄得的雨量差異頗大，例如1982年8月的熱帶氣旋黛蒂為天文台帶來超過330毫米的日雨量，而在2003年8月熱帶氣旋莫拉克的個案中，天文台則只錄得約40毫米的日雨量。楊柳未來一兩日的發展將會影響其登陸位置及隨後的移動路徑，從而影響其與香港的距離及屆時本港的天氣。