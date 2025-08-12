  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

12/08/2025

颱風「楊柳」星期四最接近香港，會有狂風驟雨！「盤古」人工智能：比目前的預測更接近本港

#打工仔 #楊柳 #天氣預報 #天文台 #辦公室熱話 #盤古AI #熱帶氣旋 #颱風 #狂風驟雨 #新聞熱話
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　周末享受了幾日陽光，過兩日天氣又會轉差！熱帶氣旋「楊柳」會在未來一兩日（8月12及13日）逐漸增強，大致移向台灣一帶，隨後靠近廣東東部至福建南部一帶。天文台預計星期三（8月13日）日間酷熱，星期四（8月14日）會有狂風驟雨，雨勢有時頗大。而根據「盤古」人工智能電腦模式預測，楊柳有可能比目前的預測更接近香港！

 

　　天文台預計星期三廣東地區天氣仍然酷熱，當日稍後時間會有雷雨。由於楊柳的移動速度較快，天氣會在星期三、四之間出現明顯變化。預料星期四（8月14日）有狂風驟雨，雨勢有時頗大。

 

8月11日早上8時的衛星雲圖。（圖片來源：香港天文台）

 

　　「盤古」人工智能電腦模式預測楊柳移入廣東內陸後，會以比現時預測更接近香港的路徑移動，在本港以北掠過，若屆時楊柳仍維持較強強度，本港部分地區的風力可能短暫達烈風程度。

 

「盤古」人工智能電腦模式預測楊柳有可能於香港以北較近距離掠過。（圖片來源：香港天文台）

 

　　雖然楊柳登陸後橫過內陸地區會逐漸減弱，但與其相關的大驟雨及狂風雷暴會影響廣東。若楊柳在內陸地區採取較為偏南的路徑，其為珠江口帶來的雨量亦會較多。

 

不同電腦模式對星期四及星期五（8月14及15日）的降雨預測。（圖片來源：香港天文台）

 

　　過往在類似位置登陸的熱帶氣旋亦曾為本港帶來大雨，但不同案例中，本港實際錄得的雨量差異頗大，例如1982年8月的熱帶氣旋黛蒂為天文台帶來超過330毫米的日雨量，而在2003年8月熱帶氣旋莫拉克的個案中，天文台則只錄得約40毫米的日雨量。楊柳未來一兩日的發展將會影響其登陸位置及隨後的移動路徑，從而影響其與香港的距離及屆時本港的天氣。

 

【你點睇？】美俄峰會即將舉行，你認為特朗普能否促成普京停火？► 立即投票

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #楊柳 #天氣預報 #天文台 #辦公室熱話 #盤古AI #熱帶氣旋 #颱風 #狂風驟雨 #新聞熱話
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

特朗普為何對莫迪「恨之入骨」？

12/08/2025 14:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk