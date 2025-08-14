釋永信是商業奇才還是禪門敗類？頭骨圓大、面相肉多顴起屬富格，但面大五官小、齒相唇型差貪得無厭

少林寺前方丈釋永信曾經權傾古剎，建立了一個宏大的商業版圖，可謂佛門的商業奇才，但因去得太盡、肆無忌憚、縱慾歛財，如今免職兼受查。

撇除道德和宗教的審判，在相學上，他是很鮮活的成功和失敗人板！

成功在於骨格有力，頭骨圓大，顴骨隆起，喻示有創業的野心和拓展的魄力，再加上耳珠圓厚，即錢來因點子、財來自有方。

他雖然是一個農家小子出身，但非常醒目入世，在他的管理之下，少林寺註冊了商標、成立了不同公司、開發文旅項目、舉辦商業演出、涉足房地產及影視投資。

我們來看看他如何捕捉商機，把少林寺打造成一個震憾全球的品牌、吸引世界各地的善信、遊客及功夫迷前來「朝聖」、兼慷慨科金：

1982年李連杰的電影「少林寺」火了，紅遍大江南北、揚名中外。數年後釋永信在寺中已操實權，他看到這熱潮所帶來的無限商機，大力攪活「功夫經濟」，成立了少林武僧團，往全國表演，弘揚少林功夫，令少林寺香火大盛，1995年，他想了條公關好「橋」，請廣告公司籌備少林寺1500年大典，請來400多名記者，轟轟烈烈地報道一番。兩年後，他成立河南少林寺影視公司，打算進軍娛樂界，1999年他以34歲之齡，榮升方丈，不久便為「功夫之星」迭秀，綽頭十足，同年少林寺成功「出海」，他與英女皇及普京會面。

除了獲得這些傳統的榮耀之外，釋永信不只與時並進，更可謂站在時尚marketing的前沿，2008年開設了少林歡喜地淘寶店，售賣的禪修用品包括價值13600元的鐵劍。此後少林寺又進行數字化轉營，更替手機開光，把少林寺盤活成八方朝拜的IP。

今年，這位浮在雲端的「頂尖佛門CEO」忽然掉下來，涉嫌刑事犯罪、挪用侵佔項目資金、寺院資產，正接受多部門調查。又傳這位自稱月薪700元人民幣的方丈，竟然包養多個情人及育有私生子，兼有以億元計的私人財產。

他面相破敗之處，是面大五官小，面大表示志氣遠大，喜歡宏大的事業版圖，但五官較小：眼小、眉短、鼻小、尤其是唇小而厚、齒小而亂，形成一個浮誇、縱慾的格局，由於他腦筋靈活，搵錢很有辦法，於是貪勝不知輸，行事肆無忌憚。以至落得今日的下場。

釋永信的成功在於入世，跨界舞起風雲。他的失敗在於太入世，貪嗔痴全包攬。他有的是野心、雄心；欠的是清心、小心。