  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
英倫出走日記
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

13/08/2025

移民英國｜英國各地再爆發反非法移民示威 ，港人站在哪一方？

#移民 #移英港人 #英國 #反非法移民示威
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Cally

    Cally

    Cally


    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　英國近日再出現一波反非法移民與聲援難民的示威浪潮，過去周末，全國多地至少舉行了十多場集會，包括港人熱門聚居地——大曼徹斯特的 Altrincham，以及利物浦等地。

 

　　第一波大型反移民浪潮的背景可追溯至 2024 年 7 月底的 Southport 事件——當時一名少年在兒童舞蹈班持刀行兇，造成多人死傷。雖然警方很快澄清案件與非法移民無關，但社交媒體上流傳的錯誤訊息，仍在部分社區激起對「外來者」的不滿情緒，並被一些極右團體用作動員反移民行動的契機。此後，圍繞安置尋求庇護者的酒店、社區中心等地，接連發生抗議與反抗議對峙。

 

 

　　在示威現場，一些反非法移民的參與者公開表示，他們反對的對象是「未經合法途徑進入英國的人」，而非所有新移民，並強調行動並非針對持 BN(O) 簽證的港人。不過，也有港人關注到，在社會情緒高漲、議題被簡化為「移民增加＝壓力增加」的氛圍下，外界未必會細分合法與非法途徑。

 

　　事實上，港人社群內對難民議題的看法並不一致。有些人擔心政府在經濟壓力下，仍需花費可觀公帑安置庇護申請者，認為這對納稅人不公平；也有人將難民議題與治安、安全問題聯繫在一起。但同時，也有港人指出，這樣的泛化觀點可能忽視個別群體的處境。

 

　　除了透過 BN(O) 簽證或其他合法簽證移居的群體，少數來自香港的人士亦在英國提出庇護申請。在等待審批期間，他們可能會被安排入住由政府資助的臨時住宿，包括部分示威針對的「難民酒店」。對這些人而言，來自同鄉的「反難民」聲音，難免令人感到不安。

 

 

　　回顧 2019 年反修例運動及《香港國安法》實施後，英國政府推出 BN(O) 簽證計劃，讓數十萬港人得以移居英國。某種程度上，香港庇護申請者的案例，也突顯了英國在特定情況下對政治風險群體提供保護的可能性。因此，港人在討論相關議題時，或許需要在維護社會資源與尊重不同移民途徑之間，找到一個兼顧原則與現實的平衡點。 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】美俄峰會即將舉行，你認為特朗普能否促成普京停火？► 立即投票

我要回應
更多英倫出走日記文章

你可能感興趣

#移民 #移英港人 #英國 #反非法移民示威
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

特朗普為何對莫迪「恨之入骨」？

12/08/2025 14:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk