財智
市場最熱點
陶冬天下政政經經快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

12/08/2025

中美關稅不確定性加大？騰訊遊戲業務會再帶來驚喜？快手拍住美團入局外賣？

#香港股票 #業績 #恒生指數 #快手 #hot talk 1點鐘 #科技股 #關稅 #00285 #阜豐 #02190 #00522 #比亞迪電子 #康師傅 #00322 #歸創通橋 #01361 #02601 #ASMPT #太保 #02627 #01336 #新華 #中慧生物 #361度 #00546 #03690 #美團 #光大證券 #01024 #中美關係 #騰訊 #00700 #伍禮賢
嘉賓：光大證券國際證券策略師　伍禮賢

 

　　雖然美方再次延長對華的關稅期限，惟市場反應不大，中美繼續休戰換取時間談判，換言之不確定性加大？騰訊(00700)將於周三放榜，據彭博預測，第二季經調整純利料按年升9%至624.3億元，收入1788.5億元人民幣，按年升11%，市場普遍對業績期望高，「見光死」風險增？可藉業績催化劑打破港股悶局嗎？

 

　　快手(01024)早段曾插逾7%，據報聯手美團入局外賣，快手旗下APP首頁上線了外賣入口，快手憑借下沉市場用戶基礎和短視頻流量優勢，可以「流量變現 換取市場份額」嗎？反映市場唔BUY？

 

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=6Tece60znog&ab_channel=etnet

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

