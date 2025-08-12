中美關稅不確定性加大？騰訊遊戲業務會再帶來驚喜？快手拍住美團入局外賣？

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

雖然美方再次延長對華的關稅期限，惟市場反應不大，中美繼續休戰換取時間談判，換言之不確定性加大？騰訊(00700)將於周三放榜，據彭博預測，第二季經調整純利料按年升9%至624.3億元，收入1788.5億元人民幣，按年升11%，市場普遍對業績期望高，「見光死」風險增？可藉業績催化劑打破港股悶局嗎？

快手(01024)早段曾插逾7%，據報聯手美團入局外賣，快手旗下APP首頁上線了外賣入口，快手憑借下沉市場用戶基礎和短視頻流量優勢，可以「流量變現 換取市場份額」嗎？反映市場唔BUY？

