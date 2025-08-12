  • 報價
12/08/2025

畢彼特《F1電影》破6500萬票房，贏《哪吒2》成2025年港澳最高票房電影

#娛樂新聞 #電影推介 #F1電影 #畢彼特 #哪吒
Text: wong lin lin rachel

　　由畢彼特主演的《F1電影》上映至今仍大收旺場，好口碑之餘票房亦大賣，走勢依然強勁。截至昨日（11日），單是港澳累積票房高達6500萬元，更成為港澳2025年最高票房電影。

 

Read more：畢彼特《F1電影》參考1990車壇新星嚴重車禍 斥資3億美元開拍 上周美國開畫票房大收3.9億美元

 

　　畢彼特主演的《F1電影》，早於6月已經在世界各地上映，當時他花了不少時間到世界各地宣傳，電影在美國開畫時，票房已經贏了同期上映的另一套外語片《人工殺姫2.0》

 

 

　　這套電影現時仍在香港部分戲院上映中，更再度排期於IMAX場地播映，仍然有不少觀眾購票入場欣賞，兩個多月的票房已非常亮麗，於全球上映至今票房已超過5.6億美金，成為畢彼特從影34年來職業生涯上最高個人票房紀錄！

 

 

　　同時，這套電影在港澳地區也甚受歡迎，截至昨日（11日），兩地的單日票房仍然破百萬港元，累積票房則有6500萬港元。這個數字叫人十分鼓舞，並已超越了《哪吒之魔童鬧海》當日創出的64,153,904港元累積票房。《F1電影》成為目前2025年港澳上映最高票房電影，同時也是今年港澳上映電影中最快超過6千萬票房的電影。

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

#娛樂新聞 #電影推介 #F1電影 #畢彼特 #哪吒
