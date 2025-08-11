  • 報價
中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨 | 強徵關稅三圖謀，狂人得不償失2025-08-08
11/08/2025

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

樂本健聯乘etnet健康網購，為大家提供多元化的保健養生資訊及品質優越的國際保健品，打造快樂又健康的美滿人生。除了香港獨家代理多個國際保健品牌包括：維柏健webber naturals、降醇速．納豆紅麴、澳洲茶包「酸立通」及澳洲幫骨等，更積極參與知識產權署推行的「正版正貨承諾」計劃，保障消費者的權益，讓大家買得安心又放心。

etnet讀者獨家優惠

即日起至2025年8月31日，於樂本健網站 healthsmart.com.hk 或手機應用程式購物滿$500，結帳前輸入獨家優惠碼"ETN2508"，即可免費獲贈【藻油純素DHA(奧米加3)(非基因改造)】乙樽(價值$248)，助你守護心腦及眼睛健康。每人限贈禮品乙樽，數量有限，送完即止。



【藻油純素DHA(奧米加3)(非基因改造)】
✔魚油的優質替代品
✔萃取自海洋藻類，零魚腥味
✔保護心血管、腦部及眼睛健康
✔幫助維持母嬰健康
✔適合素食者、海鮮過敏人士、孕婦及哺乳媽媽

立即下載樂本健手機App：最新優惠 即時掌握

App StoreGoogle Play下載【樂本健】手機應用程式，第一時間接收最新優惠及健康資訊，兼且不定期獲派發優惠券，著數多多！

 

 

查詢電話：2880-0066

網上渠道：【樂本健】購物網 healthsmart.com.hk /手機應用程式

實體店︰香港北角渣華道321號柯達大廈2座14樓1407室 (鰂魚涌C出口)

 

 

條款及細則：

  1. 禮品換領優惠碼只適用於2025年8月11日至2025年8月31日23:59。
  2. 優惠以單一發票價計算，恕不接受分單、併單。優惠不能兌換現金、不可轉換其他產品及與其他優惠同時使用。
  3. 所有贈品為指定產品及批次，每人限贈禮品乙樽，數量有限，送完即止。
  4. 付款時，請先按「使用優惠」再輸入優惠碼。
  5. 任何因手機應用程式、電腦、網路等技術問題而引致無法專享上述優惠之情況，樂本健有限公司恕不負責。
  6. 樂本健有限公司有權更改優惠條款及細則而毋須另行通知。如有任何爭議，樂本健有限公司保留最終決定權。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

etnet.com.hk