14/08/2025

美食博覽2025︱香港國際茶展首次公眾開放，尊貴美食區$20中國清酒、名酒朱古力與名廚即場示範

#美食情報 #長者 #Jetso #美食優惠 #美食博覽2025 #週末好去處 #美食 #香港好去處 #美食博覽 #美與健生活博覽 #免費 #灣仔 #免費入場 #家電家居博覽 #香港國際茶展
Text: Eunice Chow Photo: tdc、Cuppy、相關品牌

　　之前介紹過美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽有咩筍貨推介，最後記得去埋香港國際茶展，今年首次全程三天開放予業界及公眾人士持票入場，品嘗不同國家健康養生茶品！除此之外，美食博覽尊貴美食區亦值得留意，七大主題區匯聚精緻主食、精釀酒品及美味甜點，指定日子更有星級名廚示範。

 

香港國際茶展首次公眾開放

 

　　今年的茶展匯聚來自香港、中國內地、阿根廷、伊朗、肯亞、斯里蘭卡、台灣、泰國及越南等地的優質茶品、精選茶類相關產品及茶具等，體現品茗文化的獨特魅力。

 

今年茶展搜羅各地的新式茶飲，如用-8℃以下生長的冰葡萄釀造的加拿大冰酒茶。

 

　　入場人士將有機會品嚐中國白茶中最頂級的白毫銀針、低酸度德國花果茶、以雲南百年古樹茶箐製造而成的櫻花紅茶、採自海拔 1,500 米古樹的生普洱茶、屢獲殊榮的白雲春毫茶、來自伊朗的黑茶與草本茶、肯尼亞的正統茶、富含抗氧化劑的斯里蘭卡紫茶等，配合精緻茶具，一應俱全。大會亦精心搜羅各種新式茶飲，如港式紅茶茶膽、草本養生茶膠囊，氣泡茶、康普香檳茶、無酒精冰酒茶、奶蓋抹茶等，令人耳目一新。

 

白毫銀針 (展位：5F-F01)：中國白茶中最頂級的品種，清香細膩，口感柔和。

 

斯里蘭卡紫茶 (展位：5F-C30)：富含抗氧化劑，口感獨特，健康之選。

 

康普香檳茶(展位： 5G-SD01)：包含人體所需的18種種氨基酸，有助支持消化健康和免疫功能。

 

　　展覽期間亦會舉辦不同的茶道文化活動，其中首屆「粵港澳青少年國際茶藝大賽」，以「茗動灣區 藝承千 年」為主題，旨在推動粵港澳青少年文化交流。而「香港國際茶展名茶比賽」將由專家評審選出六個茶類的冠、亞、季軍、「最佳滋味」及「最佳香氣」等獎項，8 月 16 日更設有得獎名茶免費試飲，讓大家享受品茗之樂！

 

美食博覽尊貴美食區：七大主題區

 

　　美食博覽每年備受歡迎的「尊貴美食區」，今年打造七大主題區域，包括「歐美‧戀饌」、「亞洲‧料理」、「綠色‧味力」、「甜藝‧閒情」、「醇酒‧醉人」、「咖啡‧醇香」和「啤酒‧暢飲」，從精緻主食、精釀酒品到美味甜點應有盡有。當中精選包括首次參展、有 80 年歷史的台灣「明月堂」帶來各式和菓子及伴手禮，其他不容錯過的美食包括冠軍牛肉麵、以自家果仁醬製成的宇治茶味 gelato、話梅檸蜜氣泡梳打、迪拜朱古力及中國清酒等。

 

宇治茶味系列Gelato (展位：3B-E10) ：The Nutter Company以本地製作的果仁醬為基底，結合京都百年茶園的頂級抹茶和焙茶製成極致美味的Gelato系列，口感幼滑、層次豐富。

 

美食博覽「尊貴美食區」有資深五星級酒店朱古力師以亞洲各地名酒製作的朱古力。

 

中國清酒 鯨裕 (展位：3B-A04) ：採用優質大米和純淨山泉水等天然原料，配以傳統方法釀製而成。產品榮獲2025 香港「品味潮人清酒大賞」三項大獎。中國清酒會場限定價$20

 

麻辣脆牛奶朱古力 (展位：3B-E04) ：法國糕點名牌 DALLOYAU 與米芝蓮二星餐廳主廚聯手打造的創新美食。材料包括紅綠四川椒、埃斯佩萊特辣椒和非洲皮里皮里椒，配合甜美的牛奶朱古力，帶來辛辣芳香的獨特口味。

 

　　本地品牌「閣樓釀造」更連同六家香港品牌自組「閣樓酒場」，當中包括首個本地釀製威士忌的烈酒品牌 「 Kowloon Spirits 九龍釀酒」、氈酒品牌「無名氏」、以西方調酒技術混合中式草本的利口酒品牌 「 五味雜陳」等。

 

   

　　今年「尊貴美食區」特別邀請10位星級名廚即場示範炮製精緻菜式，包括東來順總廚施超群、九龍灣福臨門總廚陳振雄、Le Soleil越南餐廳主廚杜翠玲、OOAK LAMMA主廚梁芷羚，以及美饌概念工作室廚師長馮貴蘭夫人等。

 

 

美食博覽公眾館及尊貴美食區、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽

展覽日期及時間： 8月14日至17日：上午10時至晚上10時；8月18日，上午10時至下午6時

 

香港國際茶展

展覽日期及時間： 8月14日至15日：上午10時至下午6時； 8月16日：上午10時至下午5時

 

美食商貿博覽

展覽日期及時間：8月14日至15日只開放予業內人士，時間為上午10時至下午6時；8月16日開放予業內人士及公眾入場，時間為上午10時至下午5時

 

地點︰香港會議展覽中心

票價︰美食博覽公眾館、尊貴美食區、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽 及 香港國際茶展 2025 套票: 每位港幣40 元（預售每位港幣 36 元）

美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽 及香港國際茶展 2025 門票，每位港幣 30 元

美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽 及 美與健生活博覽 2025 晚間進場票，8 月 14 至 17 日期間下午 6 時後進場每位港幣 10 元

美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽 及 香港國際茶展 2025 上午進場票每位港幣 10 元，留意只限8 月 14, 15 及 18 日期間中午 12 時前進場參觀

3 歲或以下小童及 65 歲或以上長者免費進場

https://www.hktdc.com/event/hkteafair/tc

註︰展覽每日中午前憑指定廣告可從展覽廳3FG及5FG免費進場，名額各350個，先到先得。

 

