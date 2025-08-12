麥當勞深圳開度假村?! 有麥海灘、麥韆鞦、麥纜車... 酒店仲有滑嘟嘟、漢堡神偷主題房！

剛剛在小紅書見到有不少人上載深圳海灘的照片，沙灘上有很多大型的麥當勞主題裝置，包括巨型M字韆鞦、巨無霸豆豆梳化、滑嘟嘟及漢堡神偷的衝浪板... 更有麥當勞4大主角的酒店主題房！難道麥當勞在深圳開了度假村？老實講，最初都以為是AI圖，所以去搜尋一下，原來全部都是實景，不過並非麥當勞開了度假村或是主題樂園，而是為了宣傳麥當勞最新活動「我去麥麥島啦」而設的主題裝置！繼今年6月全球第4間麥當勞博物館於深圳開業之後，又是深圳，香港的麥當勞fans是否很葡萄呢？

麥當勞中國由8月13日起開始「我去麥麥島啦」主題活動，如果現實真的有這個如此繽紛的McDonaldland就好了！

由8月13日起，國內超過7千間的麥當勞將會切換至「度假模式」來開啟「我去麥麥島啦」主題活動，當中有13間旗艦店更會變身成「麥麥島（McDonaldland）」，除了有特別的裝飾及布置，更會限時出售麥當勞奶昔。

麥麥島深圳旗艦店舉行開島派對，慶祝麥當勞奶昔回歸。

深圳唯一的「麥麥島」──深圳田面國際文創小鎮麥當勞，「麥麥雙層巴士」都會從這裡出發。

限時回歸的麥當勞奶昔，只於全國13間「麥麥島」旗艦店買到。

或者因為中國首間麥當勞是位於深圳的關係，這裡的「麥麥島」活動好似特別多、特別精彩！深圳大梅沙海濱公園有「麥麥沙灘」，天使灣「麥麥島」的網紅小火車會變身成「麥麥小火車」，最具規模的，應該是深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店，除了有「麥麥沙灘」、巨型M字韆鞦、巨無霸豆豆梳化、奶昔舞台外，更設有滑嘟嘟、漢堡神偷、麥當勞叔叔及小飛飛主題房，fans去到一定開心到唔捨得走！

大梅沙「麥麥沙灘」上有巨型薯條長椅。

天使灣「麥麥島」的「麥麥小火車」。

天使灣「麥麥島」設有水中韆鞦。

天使灣「麥麥島」的「麥當勞四大天王」打卡位，更可以看到優美的日落。

天使灣「麥麥小火車」不是用來坐，而是用來打卡的！（圖片來源：小紅書＠MJdreamalbum）

天使灣「麥麥島」還有「麥麥觀光車」。（圖片來源：小紅書＠MJdreamalbum）

深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店的「麥麥沙灘」。（圖片來源：小紅書＠be777）

金沙灣「麥麥沙灘」最有趣就是這些巨無霸豆豆梳化。

金沙灣「麥麥沙灘」上的奶昔舞台。

奶昔舞台旁邊的衝浪板，都用上「麥當勞四大天王」做設計概念，顏色鮮艷，很適合打卡。（圖片來源：小紅書＠佛系养生少女）

金沙灣「麥麥沙灘」上的巨型M字韆鞦，在這裡打卡，絕對打敗99.9%全球麥記粉絲！（圖片來源：小紅書＠佛系啡常摄会）

深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店的「麥麥沙灘」的餐車，用上復古的麥當勞繪圖方式做設計，很有心思。（圖片來源：小紅書＠佛系养生少女）

由即日起至明年1月30日，深圳、北京、上海、廣州、海口等全國14座城市的萬豪旅享家（Marriott Bonvoy）旗下指定酒店，將聯乘麥當勞，推出主題客房，共有4款不同主題設計，當然是以「麥當勞四大天王」滑嘟嘟、漢堡神偷、麥當勞叔叔及小飛飛做主題設計。深圳的話，可以住到麥當勞主題客房的酒店是深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店。

深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店的麥當勞叔叔主題房。

以下的圖片是來自中國麥當勞的官方小紅書，不過未有寫明是來自哪個城市，但可以給大家做個參考：