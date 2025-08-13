  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    流感高峰期
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下政政經經快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

13/08/2025

GLOBAL Wednesday｜美國9月減息機會增 股份點追揸沽？Ciricle績後先高後低 業績點解讀？SoFi 連飆4日！

#hot talk 1點鐘 #亨達財富 #姚浩然 #美股 #Circle #減息 #穩定幣概念股 #業績 #CRCL #索菲 #00981 #CRM #比亞迪電子 #SoFi #海豐國際 #Bullish #00285 #賽富時 #越疆 #羅賓漢 #02432 #中芯國際 #01308 #AMZN #01347 #HOOD #亞馬遜 #華虹 #BLSH #CRWV #CoreWeave #Upstart #UPST #港股 #香港股票
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：亨達財富管理董事總經理 姚浩然

 

　　美國公布的7月份CPI數據顯示美國通脹有所放緩，隔晚美股全線向好，不過FED WATCH顯示9月減息機會增至逾90%，部署上應買貨定沽貨？「穩定幣概念股」的Circle(US.CRCL)公布了上市後首份業績，次季收入超預期按年升53%，不過仍錄虧損，股價隔晚先高後低，點解會升少一大截？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/QTq1Lq7C6PM?feature=shared

 

►把時間軸拉到00:58開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票

我要回應
更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #亨達財富 #姚浩然 #美股 #Circle #減息 #穩定幣概念股 #業績 #CRCL #索菲 #00981 #CRM #比亞迪電子 #SoFi #海豐國際 #Bullish #00285 #賽富時 #越疆 #羅賓漢 #02432 #中芯國際 #01308 #AMZN #01347 #HOOD #亞馬遜 #華虹 #BLSH #CRWV #CoreWeave #Upstart #UPST #港股 #香港股票
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

阿拉斯加熊出沒，美俄利益重新標價？

13/08/2025 15:09

大國博弈

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk