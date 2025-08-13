GLOBAL Wednesday｜美國9月減息機會增 股份點追揸沽？Ciricle績後先高後低 業績點解讀？SoFi 連飆4日！

嘉賓：亨達財富管理董事總經理 姚浩然

美國公布的7月份CPI數據顯示美國通脹有所放緩，隔晚美股全線向好，不過FED WATCH顯示9月減息機會增至逾90%，部署上應買貨定沽貨？「穩定幣概念股」的Circle(US.CRCL)公布了上市後首份業績，次季收入超預期按年升53%，不過仍錄虧損，股價隔晚先高後低，點解會升少一大截？

影片網址：https://www.youtube.com/live/QTq1Lq7C6PM?feature=shared

