傳媒人查小欣心絞痛送入ICU，曾錯誤報道羅文死訊 口疏被逐出「至八會」

在娛樂圈打滾多年的傳媒人查小欣，近日轉型做YouTuber，頭炮訪問患了前列腺癌的羅家英。現年67歲的查小欣，仍然活躍於社交平台，以往在商台節目爆了不少藝人私隱，近日在社交平台貼了一張滿手插滿喉管的照片，並自爆急病入院，兼且要送進ICU（深切治療部），此事令她覺得身體健康最重要，還想起跟羅家英的訪問，要學對方豁達看人生。

Read more：63歲徐錦江曾患抑鬱症兩度自殺，厭世遇地震卧床上等死

查小欣以往最愛揭藝人私隱，近日就不忘自爆入院。她在社交平台貼出手上插滿喉管的照片，透露原定去澳門欣賞陳奕迅演唱會的計劃亦要取消，她表示凌晨五時許突然心絞痛，血壓低得驚人，心知不妙當即飛車入院睇醫生。

入院後見過醫生，被指情況嚴重要立即送入ICU病房，她表示當時人很清醒，獨自留在病房中也不忘工作。這次經歷，令她聯想起訪問羅家英時，對方的豁達人生觀：「回想家英哥笑談生死的背後，是通透的智慧：計畫總趕不上變化，但活著的每一刻，積極便是最好的回應。」經過治療後，她還寫道如無意外翌日可以出院，還表示「身體健康」是十分重要。

67歲的查小欣曾任職報館娛樂版記者，之後分別在亞洲電視及商台主持節目，主要是揭盡圈中藝人的私隱，以及翻讀一些已見報的即日新聞。因爆私隱惹來很多藝人不滿，當年為了搶先報道爆炸性新聞，故不時發生擺烏龍出錯事件，如2002年患肝癌的羅文突然送院，當日已經有大批傳媒在醫院外守候，查小欣下午時分，於節目《茶煲裏的查篤撑》節目內，竟誤報羅文「死訊」，羅文實際上於當晚才離世。這事鬧出軒然大波，她被指胡亂發放消息，翌日要在節目內認錯。

在陳志雲主導商業電台期間，因節目改革而把查小欣的節目換走，由吳綺莉頂上該時段做節目。2012年她離開商台轉到無綫主持節目《爆足一周》，把電台主持節目的模式「照辦煮碗」製作，除了讀出舊聞報道，還把舊報道重新再做話題談論，令當時觀眾極不受落，播出四集後腰斬收場。

查小欣雖然曾以「八卦」形式爆藝人私隱，但也有過不少藝人朋友，她曾跟另一位傳媒人施惠珍，與汪明荃、鄭裕玲、林建明、馮美基、狄波拉、鍾慧冰關係友好，甚至組成「至八會」，後來傳出有人經常不守會規，把會內私下談論的秘密事情於電台節目內公開，令成員不滿，最後查小欣被踢出會，而這事後來亦得到「至八會」成員之一的林建名證實。