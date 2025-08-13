一田電子印花換購：Tefal馬卡龍色系疊疊鑊套裝、鑄鋁鍋、不銹鋼電熱水壺，免費換購詳情

一田又有新一輪印花換購計畫，更是首個電子印花換購推廣活動！一田聯同法國特福（Tefal），推出韓國熱賣「Tefal 韓風廚具系列」換購活動，YATA Fans會員凡購物每滿$60並於YATA App儲積分，即可自動獲得電子印花一個，可換購最新馬卡龍色系列疊疊鑊5件套裝、鑄鋁鍋及不銹鋼電熱水壺，即睇換購詳情。

免費換Ingenio靈巧疊疊鑊套裝5件套

Tefal韓國熱賣Ingenio靈巧疊疊鑊套裝系列設有 4 件或 5 件套裝，包含不同尺寸鍋型可堆疊收納，節省空間；專利可拆式手柄可承重達 10 公斤，可拆除後放入焗爐或雪櫃，明火及電磁爐均適用，配合安全易潔Titanium Non Stick 2X 塗層，不含有害物質。現只需要150電子印花免費換購Ingenio靈巧疊疊鑊套裝系列（奶油白／鼠尾草綠）5件套。

Ingenio靈巧疊疊鑊套裝系列(奶油白/鼠尾草綠) (4件套/5件套)， 外型美觀，可直接上桌。

換購價： 5電子印花+$499 或20電子印花+$399 (4件套)

5電子印花+$699 或20電子印花+$569 (5件套)

150電子印花免費換購 (5件套)

Air 鑄鋁鍋具備冷凝水滴鍋蓋設計及出色導熱效能，鍋身更比Tefal鑄鐵鍋輕3倍。冷凝水滴鍋蓋設計，出色的鎖水功能，不沾陶瓷塗層更耐鏽、耐酸鹼，易於清潔。 多功能性，適合各種爐具，亦可放入洗碗碟機清洗。

Air 鑄鋁鍋(奶油綠/丁香紫) (20/24厘米) 卓越的導熱功能，適合烹調多種不同的食材，兩款馬卡龍色選擇，時尚美觀。

換購價： 5電子印花+$399 或20電子印花+$299 (20厘米)

5電子印花+$499或20電子印花+$399 (24厘米)

Tefal 1.5L不銹鋼電熱水壺採用雙層隔熱設計，避免燙手；內置自動斷電及提示燈功能，使用更安心。全不銹鋼內膽與寬口設計令清潔更方便，是實用又簡約精美的小家電。

1.5公升不銹鋼電熱水壺 (珍珠白) 具有雙層隔熱設計，外層隔熱免燙手，水壺的寬口設計及全不銹鋼內膽，清潔變得容易。

換購價：5電子印花+$299 或20電子印花+$199

YATA Fans 會員專享換購活動期間，除可透過YATA Fans 手機應用程式儲印花外，更可同時賺取積分，，更可隨時查閱現有印花數量，輕鬆又方便。是次換購期由2025年8月8 日至2025年11月13日，數量有限，換完即止。

一田x法國特福 韓國熱賣「Tefal 韓風廚具系列」換購活動

印花派發：2025年8月8日至2025年10月30日

換購日期：2025年8月8日至2025年11月13日

地點︰全線一田、每日一田YATADAY、特別展銷場

換購方法︰一田會員購物滿 $ 60 並於YATA App儲積分，即可獲贈電子印花 1 個

（以單一機印發票計算，每張發票上限50個電子印花）

