美食優惠︱大家樂茶市$22雞翼+炸雞髀、鴻福堂涼茶或龜苓膏買一送一，MOS Burger限定+$10升級薯條/沙律

沒有最平，只有更平？今期美食優惠至抵推介︰大家樂茶市快閃優惠$22金蜜雞翼+脆炸雞髀，限定三天咪走寶！適逢大熊貓BB加加、得得一歲生日，只要指定dresscode消費，即享鴻福堂涼茶、龜苓膏買一送一優惠，而MOS Burger fans要留意限定優惠，凡加配大厚切薯條套餐或田園沙律套餐，即可+$10增量薯條或田園沙律，同朋友開心share都幾抵！

不得了，大家樂茶市快閃優惠$22金蜜雞翼+脆炸雞髀，只限8 月13日至15日！雞翼塗上麥蘆卡金蜜烤至金黃焦香，甜蜜滲入嫩滑雞肉；配埋啖啖酥脆爆汁嘅脆炸雞髀雙重滿足，雞髀更可轉豉油皇雞髀。成為Club100會員仲可以享受埋冰爽濃郁嘅$1粒粒紅豆冰，$23有嘢食又有嘢飲正呀！

茶市快閃優惠：$22金蜜雞翼+脆炸雞髀

推廣期：8月13日至8月15日（限時3日午茶時段供應）

Club100會員尊享：$1粒紅豆冰

推廣期：8月11日至8月15日（限時5日）

鴻福堂涼茶、龜苓膏買一送一優惠

熊貓BB 一歲喇！鴻福堂由即日起至8月15日推出全日優惠，凡穿著黑白服飾或出示熊貓相關物品，於鴻福堂分店以正價購買傳統漢方涼茶系列（價值$26）或藥製龜苓膏（價值$60），可享買一送一優惠！

留意，送贈的產品只適用於同系列同價值的產品，並不可兌換現金，不可與鴻福堂禮券及其他優惠同時使用 | 產品數量有限，售／送完即止。

MOS Burger +$10薯條沙律增量

8 月11日係日本法定節日「山の日」，日本政府紀念同保護日本美麗山嶽，以及提高公眾對山林保育意識。MOS Burger 於8月11日 至 8月18日推出特別優惠，凡加配大厚切薯條套餐或田園沙律套餐，即可+$10增量為 山盛り薯條 或 山盛り田園沙律，可以同朋友開心share都幾抵！

留意，山盛Upgrade 活動全線分店供應，不適用於 MOS Burger Express （北角匯店、坑口東港城店、將軍澳廣場店）及 Mos Cafe（九龍灣淘大商場店 及 大角咀奧海城店）。優惠數量有限，售完即止。增量優惠只適用於任何正價套餐，不適用於早餐、下午茶時段或其他優惠套餐。

