財智
樓市亮話
樓市亮話
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

13/08/2025

樓價與人口租金的物質不變定律

#本港樓市 #樓市 #買樓 #樓市亮話 #樓價 #人口 #租金
  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　中原指數上星期五下跌1.19%，有專家指樓價已經進入黑洞，現在要賣走都很困難，理由是如果好容易賣走，樓價就唔會跌咁多。聽落似乎有啲道理，不過又有可能是歪理。

 

　　專家以偏概全，樓價下跌一兩個星期，就講到冧樓咁大件事，其實，樓價與去年9月最低的時候相比，仲有少少升幅。期間有不知幾多專家、玄學家話樓市大冧，現在那些人都唔敢出聲，費事俾人算舊帳。現在講樓市下跌的專家大多數是新人，他們沒有心理包袱，唔怕俾人翻舊帳。

 

　　有老友唔明白，點解現在自住物業都已經變成銀主盤的投資者都唔捨得賣走一些物業，只是不斷強調樓價很快掉頭回升，究竟有甚麼理由？

 

當人口增加、租金上升，樓價理應不會下跌。(Envato)

 

　　老友唔係投資者，唔知道樓價與人口及租金有一條物質不變定律，就是人口增加、租金上升，樓價是不會下跌，就算下跌都只是人為，就好似現在樓價下跌，主要並不是經濟轉壞，而且銀行call loan，令到投資者或者持有多個物業的業主不得不賣走一些物業，但銀行又唔借錢畀人買樓，所以，只有一些家族基金、大學、宗教團體才有能力買樓。即使購買力如此疲弱，樓價都沒有下跌，投資者知道，樓價唔跌就是樓價反彈先兆，他們又點捨得賣樓？

 

　　老友又話，世界無絕對，在過去一年，香港人口增加、租金上升，樓價雖然沒有下跌，但只是平穩。老友講得無錯，不過，樓價只是暫時沒有上升，但情況持續，樓價一定會顯著反彈，否則就唔係物質不變定律。反之亦然，如果人口減少、租金下跌，樓價仍然上升是逆物質不變定律，很快就會作出調整，如果可以逢三退一，應該在這個時候賣走一些物業，不過，很少人會捨得，他們會笑賣樓的人，仲會話升市莫估頂。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

