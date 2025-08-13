SMS騙案再湧現！扮樓下住戶 訛稱有滲水問題，要求以WhatsApp聯絡 一不小心很易上當！

「騙徒手法層出不窮」這句說話，記者一星期起碼寫一次，最近身邊不少朋友都收到來歷不明的SMS，但不再是扮銀行、扮水務署提你交錢，或是扮WhatsApp、Telegram指帳戶出現問題，而是扮鄰居、扮親友介紹，令人放下戒心！如果不小心，就很容易上當！

以往的騙案，大部分都是因受害人按入SMS短訊內的連結而引起的，但經過警方及媒體不斷的提醒，很多香港人都知道，不能隨便按連結，於是騙徒就想出新方法去引受害人上釣。近期最常見的，就是「扮屋企漏水」！同事的家人剛剛收到一位自稱是「樓下林小姐」的SMS，指樓上「衛生間」有滲水，並指物業管理讓她聯絡當事人，更訛稱已到過樓上幾次都見不到當事人在家，並請當事人加她的號碼到WhatsApp。

當然，同事的家人不會上當，看見「衛生間」就覺得有問題，一般香港人都會稱為「廁所」吧！收到這類短訊，如果擔心的話，應該去找管理處問清楚，正常情況物業管理的職員都不會將住客的電話告訴其他住客。很明顯，騙徒「樓下林小姐」想當事人加她的號碼到WhatsApp，再作進一步的詐騙行動。

記者於兩星期前都曾經報導過，早前有一名70歲老翁，收到一個自稱鄰居嘅的詐騙WhatsApp訊息，指他單位有漏水問題，事後改口自己記錯電話號碼。之後雙方開始短訊傳情，更發展成網上戀人！

騙徒其後聲稱掌握虛擬資產投資的內幕消息，要求受害人按指示在櫃員機提取現金，並存入騙徒提供的銀行戶口。直至事主因達到櫃員機提款上限，而轉往銀行櫃位提取大額現金時，銀行職員懷疑有問題，隨即通知警方揭發騙局。受害人損失超300萬港元積蓄之餘，更欠下近百萬債務！

再次提醒大家：

● 切勿輕易相信初相識的陌生人，時刻採取審慎態度，提高警覺

● 切勿進入不明來歷的網站或按不明連結

● 保持理性，不要被甜言蜜語沖昏頭腦或輕易作出金錢上的承諾

● 對網上投資或交易平台聲稱獲取豐厚利潤保持高度警惕

● 切勿轉賬至個人戶口進行投資，如透過加密貨幣轉賬更應審慎

● 如有懷疑，可在守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」作詐騙風險評估