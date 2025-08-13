  • 報價
13/08/2025

陳冠希被Nike提告，外媒報道傳追討12.6億，真實數字並非天價

Text: wong lin lin rachel

　　香港藝人陳冠希（Edison）在2003年創立自家品牌CLOT，與多個潮流大品牌推出商品。不過近日與美國品牌Nike有官司糾紛，CLOT被指違反合作協議及索償，根據外媒報道，網上流傳的法庭文件指出金額為126,615.68美元（約99.4萬港元），並非較早前報道的1.26億美元。

 

Read more：畢彼特《F1電影》破6500萬票房，贏《哪吒2》成2025年港澳最高票房電影

 

　　陳冠希淡出娛樂圈多年，專心發展其自家品牌CLOT，仲搞得有聲有色，推出的服飾產品成為時下年輕人追捧的潮物，甚至吸引不少外國大品牌合作。CLOT近來主力跟另一大型運動品牌Adidas合作，去年2月發布首個聯名系列產品。

 

 

　　根據外媒報道，Nike在加州中央地方法院入稟，指控CLOT違反合作協議，案件編號為2:25-cv-07447。從網上流出的法庭文件中，Nike向CLOT索償的金額為126,615.68美元（約99.4萬港元），但較早前疑似文件出錯，變成出現CLOT被追討1.26億美元（約9.9億港元）的消息。

 

 

　　事件並沒有影響陳冠希，他的個人社交平台貼出一雙波鞋照片，並寫著，「WORD ！？！？」，未知是否回應這次訴訟事件。

 

　　陳冠希主理的CLOT曾經跟Nike合作長達約17年之多，2006年起開始推出聯名商品，直至2023年陳冠希宣布轉跟Adidas合作，並在去年2月開始推出聯名系列，產品銷量甚好，就連畢彼特也曾經穿上聯名產品出席公開活動。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

