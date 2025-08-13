  • 報價
13/08/2025

KFC推出早餐套票 每份$25起！另推香滑奶茶套票 每杯唔使$8.2！

#美食優惠 #美食情報 #Jetso #Food News #KFC #家鄉雞 #肯抵Deal #KFC早餐 #早餐
Text: Katty Wu

　　有食早餐習慣的朋友，又多一個慳錢的選擇！由明天（8月14日）起，KFC將推出全新KFC App限定「早餐肯抵Deal套票」，只需$100起可任選4款指定早餐，即是每款低至$25！另外，同時首推香滑奶茶套票，$49有6杯，平均每杯唔使$8.2！

 

　　推廣期内，只需下載KFC App並註冊登記成為會員，即可以優惠價$100購買早餐套票。會員購買套票後，可即時憑券於8款指定早餐內自選4款換領，包括「芝士火腿蛋包餐」﹑「芝士雞肉蛋意式包餐」﹑「香葱雞絲粥餐」及「香葱家鄉雞粒粟米粥餐」；另外可加$4升級至「醬燒雞扒蛋意式包餐」或「家鄉雞扒蛋意式包餐」；或加$8升級至「家鄉雞扒豐盛早餐」或「醬燒雞扒豐盛早餐」，會員更可在KFC App內「快脆拎」輕鬆購買美味早餐。推廣期由8月14日至8月27日，兌換券可於8月14日至9月27日上午11時前兌換。

 

K6 芝士火腿蛋包餐（預設香脆薯餅）

 

K8芝士雞肉蛋意式包餐（預設香脆薯餅）

 

D1 香葱雞絲粥餐（預設香脆油炸鬼）

 

D2 香葱家鄉雞粒粟米粥餐（預設香脆油炸鬼）

 

K9 醬燒雞扒蛋意式包餐（預設香脆薯餅）

 

K10 家鄉雞扒蛋意式包餐（預設香脆薯餅）

 

A2 家鄉雞扒豐盛早餐（套餐中的香蜜鬆餅及香脆薯餅可互相轉配）

 

B2 醬燒雞扒豐盛早餐（套餐中的香蜜鬆餅及香脆薯餅可互相轉配）

 

　　KFC的香滑奶茶採用優質荷蘭奶源及錫蘭紅茶精心調製，茶香濃郁，奶味絲滑。KFC首次推出香滑奶茶套票，49蚊有6杯，平均每杯唔使$8.2（每杯原價$16.5起）。留意，奶茶可於全日任何時段兌換，與咖啡（熱飲或凍飲）轉換，非常貼心。

 

 

KFC

Facebook：https://www.facebook.com/kfchk

 

