14/08/2025

溫傑星期四｜金管局再接錢逾33億元！騰訊、聯想績後表現分化 有何部署？前瞻網易業績

#hot talk 1點鐘 #香港股票 #恒指 #溫傑 #分析 #港股 #恒生指數 #業績 #聯想 #00992 #09999 #網易 #00700 #騰訊 #美減息 #周大福創建 #00659
嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　隔晚美股造好，而港股周四（14日）表現反覆，大市仍處於業績高峰期，小心出現股份績後「見光死」？騰訊(00700)次季經調整淨利630.52億元人民幣，按年增10%，好過市場預期，而收入有1845億元人民幣，按年增近15%，亦勝預期，毛利率由則去年同期的53%改善至57%，股價績後曾升逾2%，業績靚可收貨？不過績後跌的有聯想(00992)，一度跌逾5%，首季收入創歷來第一季度新高，而盈利亦按年升1.07倍，不過毛利率則下跌1.9個百分點至14.7%，成谷唔起股價的主因？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/FZmx_4362GE?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:07開始 — 節目開始

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

