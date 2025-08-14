  • 報價
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

14/08/2025

騰訊 | FOCUS | 蟄伏四年重見600元，企鵝兩「板斧」修成正果

　　600元！時隔逾四年後，「股王」騰訊（00700）周四（14日）終於重返6字頭，動力來自兩大「現金牛」－－遊戲、廣告的標青表現，而歸根到底，則是AI賦能的降本增效修成正果。

 

「增效」谷起兩業務

 

　　從2021年騰訊員工大會高喊「降本增效」，到2025年員工大會續高舉此面大旗，騰訊最新二季報的多項數據，無不折射「降本」、「增效」的成果。當季營收按年增15%至1845億元（人民幣．下同），創四年來最高增速；其中，遊戲（592億元）、廣告（357.6億元）兩大重磅業務收入，按年分別勁增22%、20%。

 

　　先看「增效」，以騰訊將於下周二（19日）上線的《無畏契約》手遊為例，玩家若想搶號先玩，就要通過微信小程序「瓦手AI放號官」跟AI語言大模型互動，以贏取「超前資格」，刺激預約數直逼6000萬。此外，騰訊還以AI助玩家識別場景、提供反饋，創造全新體驗，令遊戲長青長有。

 

騰訊將於下周二（19日）上線的《無畏契約》手遊，以AI語言大模型吸引玩家互動搶號。

 

　　廣告方面，騰訊加大AI在廣告創作、推薦、效果分析中的應用，提高點擊率和轉化率。值得一提的是，騰訊自2017年起每年舉行廣告算法大賽，以數百萬獎金池招攬全球人才，部分勝出者加入公司成為算法工程師，例如創建出在適當時間向適當人群展示適當廣告的行銷模式。

 

「降本」聰明地花錢

 

　　如果說AI擔當「增效」利器，那麼「降本」的精髓則是遠離激進擴張。明證之一是資本開支，繼去年第四季按年飆升386%至365.78億元（主因購買更多GPU以滿足推理需求）後，今年首兩季回落至274.8億元、191.1億元。騰訊最新稱，有足夠晶片做AI訓練，總裁劉熾平更強調，不會盲目all in AI，而是「聰明地花錢」，甚至透露在特定領域會使用較小模型替代旗艦模型。

 

　　明證之二是最新「一般及行政開支」錄319.2億元，按年增16.1%，較2022年同期的19.6%顯著走低。此外，二季度末員工數11.12萬，按季增約1800人，仍低於2021年末的11.27萬。

 

騰訊二季度「一般及行政開支」按年增16.1%，較2022年同期的19.6%顯著走低。(AP)

 

　　當Meta擬明年底全面利用AI製作和定位廣告，將AI視作「新業務基因」的騰訊，降本增效、穿越周期的故事亦遠未結束。而此一世界級中國科企的預期市盈率，仍遠低於蘋果、索尼、任天堂等一眾同行，大摩、花旗、瑞信、大和就上調其目標價分別至650、699、720、750港元。

 

撰文:金子安

 

