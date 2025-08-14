Le Creuset 網上開倉優惠：低至三折！超過500款鍋具及陶瓷產品，買滿5件再享額外85折

Le Creuset 網上開倉低至三折！8月13日至19日超過500款Le Creuset精選人氣鍋具及陶瓷產品限時優惠，是次 Merci Sale 將於香港官網的專屬頁面上進行。精選貨品買滿2件享額外95折，買滿3件 額 外9折，買滿5件或以上額外85折。即睇以下精選貨有無啱心水？

Le Creuset 粉絲必先 check低至三折的限定價貨品，但留意，多買多折優惠不適於限定價貨品。今次大減價貨量不少，包括60% OFF 陶瓷產品、50% OFF琺瑯鑄鐵鍋，至於顏色控可直接瀏覽柔和粉彩色系、鮮亮飽和色系、花形系列、心形系列揀選心水！網店另有寵物用品及嬰孩系到陶瓷器用品。推廣期內香港/澳門訂單滿HK$800/ HK$1,200可享免運費，大家唔使再托鑄鐵鍋歸家，方便得多！即睇以下精選貨有冇啱心水？

Le Creuset Merci Sale

日期︰8月13日至19日

www.lecreuset.com.hk

不鏽鋼連蓋淺底鍋 30厘米【限定價貨品】 $ 1,552 ，原價$3,880

圓形琺瑯鑄鐵鍋 14厘米 Cerise (小熊鍋蓋頭)【限定價貨品】$ 1,026，原價$2,280

Elegant Frill 花形琺瑯鑄鐵淺底鍋 20厘米 Sugar Pink (金色鍋蓋頭)【限定價貨品】$ 1,476，原價 $3,280

圓形琺瑯鑄鐵鍋 28厘米 Marseille (黑色鍋蓋頭) $ 2,340，原價$4,680

Hearts 圓形琺瑯鑄鐵鍋 22厘米 White$ 2,628，原價$4,380

心型琺瑯鑄鐵淺底鍋 20厘米 Cerise$ 1,608，原價$2,680

如果家中寵物可考慮一系列陶瓷寵物糧食碗，或者要準則滿月禮物，粉色系列嬰兒陶瓷餐具也不錯！

陶瓷寵物糧食碗(小) Cool Mint$ 150 ，原價$300

陶瓷斜邊高身寵物碗 Pale Rose$ 290，原價$580