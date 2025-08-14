周潤發為梁朝偉操刀影沙龍，狀態大勇回春，《新紥師兄》演員合體勾起觀眾回憶

62歲梁朝偉早前與太太劉嘉玲一同去上海出席品牌活動，途人影到他們在街上散步，劉嘉玲打扮高貴，梁朝偉則是輕便打扮，還被網民嘲笑他狀態欠佳「斷崖式衰老」。劉嘉玲要為丈夫平反，今日（14日）貼出與老友敍舊照片，由席上的攝影大師周潤發操刀為梁朝偉影相，梁朝偉立即「回春」。

梁朝偉平時打扮隨意，經常一身便服出街，間中都會被網民在街上「野生捕獲」。早前他跟劉嘉玲去上海出席活動，梁朝偉的一身平實打扮，竟被網民指他型男形象崩壞，失去光彩「斷崖式」老去，甚至指他站在劉嘉玲身邊像一個「小老頭」。

劉嘉玲今日（14日）貼出照片，他與梁朝偉跟老友包括周潤發夫婦、杜琪峯和張叔平等人聚會。周潤發、劉嘉玲和梁朝偉曾經一起合作拍攝劇集《新紮師兄續集》，三人聚頭令人勾起無限回憶，而且梁朝偉簡單穿上白色Tee加牛仔褲，立即回春極有當年年輕「傑佬」的味道。

而另一張梁朝偉的單人照，由熱愛攝影的周潤發操刀，梁朝偉輕托下巴，由下而上望著鏡頭，睇落也年輕了不少，彷彿回復當年勇，雙眼仲電量十足。

另外，梁朝偉喜歡不時去行山、跑步，他罕有地做運動品牌亞太區代言人，廣告以「舒適」為主題，產品與他的生活態度相似，他說：「生活就是遠遠近近，走走停停，每一處都有我想要的舒適。」而宣傳片他飾演自己，雖然簡單的廣告亦交足戲。此外，品牌還有其他大使包括藝人李佳芯（Ali）和韓國男演員車銀優。