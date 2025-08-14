  • 報價
14/08/2025

巨無霸風扇登場︰可調節送風角度，麥當勞App會員100 分+$68換購

Text: Eunice Chow Photo: 麥當勞

　　好得意呀！麥當勞新推全新巨無霸風扇， 夏日炎炎拎出街用必定令人注目！App 會員可於8月 15日上午11 時起，到網上商店以 100 分加$68 換購。另外，麥當勞會員更可以100 分換領限時「$45 麥樂雞及脆香雞翼組合」，同朋友一齊 share美食優惠！

 

 

　　全新巨無霸®風扇造型搶眼，「神還原」麥當勞經典美食巨無霸。大家更可因應需要調節兩個不同角度感受涼風，絕對是桌面必備的實用小物。App會員由8月 15日上午11 時，可點擊 App 內指定 Banner到網上商店以 100 分加$68 換購限量巨無霸®風扇。成功購買的會員會自動收到訂單確認之電郵，並會內附到店取貨之 QR Code，顧客其後可憑電郵內的 QR Code 於 8 月 18 日起計 14 天內到所選的指定約 40 間麥當勞餐廳換領已選購之禮品。巨無霸®風扇數量有限，售完即止！

 

 

　　麥當勞 App 早前推出全新儲分功能，凡透過麥當勞 App、櫃檯，或經自助點餐機點餐時選購美食，即可邊食邊儲分，每消費$1 即賺 1 分！App 會員更可透過優惠頁面換領精選美食、現金券或限量潮物，例如以100 分換領「指定超值早晨套餐減$3 現金券」、以 100 分換領限時「$45 麥樂雞及脆香雞翼組合」，或以600 分「免費換領滋味蝦堡 1 個」。

 

100 分換領超值早晨套餐減$3 現金券（上午 4 時至 11 時適用）

 

600 分「免費換領滋味蝦堡 1 個」獎賞優惠兌換期至 2025 年 8 月 22 日

 

100 分換領「$45 麥樂雞及脆香雞翼組合」上午 11 時至凌晨 4 時適用

 

