咖喱控必吃！又一城EXP x 東京Craft Curry Brothers 咖喱肉醬Pizza、千層麵、日本溫泉蛋香菇飯

不少人對日式咖喱的概念，都是偏甜、唔辣、較濃稠，但其實都有很多變奏，例如來自東京的新晉品牌Craft Curry Brothers（CCB），除了有蔬果香甜味之外，還有獨特的香辛味，十分有層次。香港的咖喱控，想試到CCB的咖喱，不用去東京，在香港都可以食到！因為又一城的EXP跟CCB合作，研發出一系列的創意咖喱菜式，包括咖喱肉醬Pizza、咖喱肉醬千層麵、慢煮牛柳溫泉蛋焦糖洋葱咖喱香菇飯、和牛漢堡扒焦糖洋葱咖喱湯稻庭烏冬等等。記者早前試食過大部分的新菜式，全部都好好食（絕無收廣告費），難怪EXP在又一城屹立不倒26年！

Craft Curry Brothers（CCB）於2020年創立，兩位主腦──31歲的角田光史與30歲的弟弟角田憲吾的老家是日本調味品製造商「角光化成」，哥哥專注製作咖喱，弟弟憲吾負責品牌營運及產品推廣，先後在東京代代木及涉谷開設分店，更推出了咖喱包，方便在家都可煮到美味的咖喱。

CCB的咖喱最大的特色，是堅持用全天然的食材，不含食品添加劑，每份咖喱中超過50%原材料都是來自新鮮蔬果，包括紅蘿蔔、生薑、番茄、蘋果等傳統材料，更創新加入香蕉、芒果等熱帶水果；亮點是咖喱內的焦糖洋葱，經過6小時炒製，將100公斤新鮮洋葱濃縮至10公斤，煮出來的焦糖洋葱甜美醇厚，甜中帶獨特的苦甘味，非常有層次。

記者於發布會上問CCB社長角田憲吾為甚麼會想製作咖喱，他表示：「雖然老家是調味品製造商，幫不少品牌製造咖喱，但都是依照客戶的配方而調製。然而我們在家裏吃到的咖喱，味道完全不同，是特別美味的！我跟哥哥想更多人吃到這個咖喱，所以便成立了CCB。」（攝影：Katty）

日本CCB最受歡迎的兩款咖喱是咖喱肉醬飯及和牛咖喱飯，這次跟EXP的合作，將這兩款招牌咖喱升級，變成「濃香咖喱肉醬日本溫泉蛋香菇飯」及「慢煮美國牛柳日本溫泉蛋‧焦糖洋葱咖喱香菇飯」，前者用上CCB咖喱加入橄欖油飼豬肉碎與洋葱慢火熬煮，配上EXP招牌香菇飯及半熟的日式溫泉蛋，拌勻來吃，咖喱味道特別濃郁，入口香滑，十分惹味。後者選用精選美國牛柳，以迷迭香與香蒜醃製3小時，再以55°C慢煮2小時，令牛柳特別嫩滑，搭配EXP香菇飯、CCB濃香咖喱及溫泉蛋，滋味無比。

濃香咖喱肉醬日本溫泉蛋香菇飯 $128

慢煮美國牛柳日本溫泉蛋‧焦糖洋葱咖喱香菇飯 $165

（攝影：Katty）

記者問角田社長，8款聯乘EXP的咖喱美食當中，最愛哪一款？他回答：「應該是濃香番茄咖喱肉醬薄餅吧！因為在日本我們沒有用咖喱做pizza，所以在研究製法時，比較花時間。」記者試過，EXP的薄餅餅底採用意大利南部傳統製作方法，麵團經過18小時發酵，全程人手製作而成，質地特別鬆軟，跟惹味的咖喱肉醬非常搭配。

濃香番茄咖喱肉醬薄餅 $138

喜歡重口味的話，記者特別推介「濃香番茄咖喱肉醬千層麵」，同樣用上豬肉碎、番茄、CCB咖喱醬熬煮而成的肉醬，與軟滑的千層麵層層堆疊，頂層再灑上馬蘇里拉芝士及巴馬臣芝士，烤至金黃酥脆，啖啖都是濃郁的咖喱香辛味。

濃香番茄咖喱肉醬千層麵 $128

另一款心水推介，是「焦糖洋葱咖喱湯稻庭烏冬」，以CCB特調咖喱為基底，加入洋葱、番茄等熬煮，湯底濃郁醇厚，配以軟滑的稻庭烏冬，任何人都會一試愛上！

和牛漢堡扒焦糖洋葱咖喱湯稻庭烏冬 $138

（攝影：Katty）

雞髀漢堡扒焦糖洋葱咖喱湯稻庭烏冬 $132

（攝影：Katty）

和牛漢堡扒‧焦糖洋葱咖喱蛋包香菇飯 $138

吉列橄欖油飼豬扒‧焦糖洋葱咖喱蛋包香菇飯 $138

EXP

地址：九龍塘又一城UG樓UG-23號舖

營業時間：8am-10:30pm