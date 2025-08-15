  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

15/08/2025

言承旭拜祭故友徐熙媛傷心流淚 拍攝《流星花園》曾被傳性格古怪

#肺炎 #流星花園 #徐熙媛 #離世 #娛樂新聞 #言承旭 #影視娛樂 #具俊曄
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　台灣藝人徐熙媛（大S）今年2月與家人去日本旅遊期間，因患流感併發肺炎離世。她的家人和丈夫具俊曄仍然未走出傷痛。而跟徐熙媛合作拍《流星花園》的言承旭，近日往拜祭時同樣不捨這位「情人」，更於墳前哭了！

 

Read more：徐熙媛大S丈夫具俊曄暴瘦，風雨不改每天靜坐墓地陪伴

 

　　徐熙媛自今年2月離世至今，其家人、影迷以及朋友們仍然傷感，未能走出陰霾。除了丈夫具俊曄傷心不已，至今仍風雨不改每天坐在墓地，看著妻子徐熙媛的舊照，且日漸消瘦，情況令家人和朋友擔心。而徐熙媛的友人也陸續到墓地拜祭。

 

 

　　昔日跟徐熙媛拍攝台灣偶像劇《流星花園》，成為經典熒幕情侶的言承旭，近日跟徐熙媛的好友賈永婕、王兆杰夫婦一起到金寶山玫瑰園拜祭。

 

　　據台灣傳媒報道，當日眾人在墓地逗留約13分鐘，期間言承旭彎腰低頭對著徐熙媛墓地，似在心裏跟故友說話，還不禁流淚、不停用手抹去淚水，在旁的賈永婕不時拍拍他的肩膊以作安慰。離開墓地後，言承旭獨自駕車離開，更為徐熙媛食齋。事後賈永婕接受傳媒訪問，眾人首次去拜祭，大家更跟徐熙媛說：「杉菜，道明寺來看你了。」

 

  

　　2001年徐熙媛與F4合作拍攝《流星花園》，她飾演女主角杉菜，言承旭飾演道明寺，當日劇集在亞洲掀起熱潮，之後多年來不同地區藝人也曾經翻拍這劇，但大眾仍然覺得徐熙媛和言承旭這對熒幕情侶飾演得最好。

 

　　當年拍攝這劇的時候，曾經不止一次傳過徐熙媛真的喜歡了言承旭，不過男方並不接受女方愛意，之後因愛成恨。多年後，徐熙媛接受訪問時曾透露拍劇期間，經常跟言承旭有爭執，更直指言承旭性格古怪，不過日子久了，徐熙媛也能包容對方，好好相處。

 

 

　　言承旭近年多在內地發展，他當日拍《披荊斬棘的哥哥》時，徐熙媛拍片為老友打氣，徐熙媛更說：「道明寺，我是你的杉菜，我們以前拍戲的時候，動不動就互相耍彆扭，那個時候我覺得你真的是高深莫測的『死小孩』，現在你反而變成一個大哥哥，然後又變得開朗、更有魅力。你是我人生中第一個男主角，道明寺。杉菜永遠都在！」可見徐熙媛與言承旭感情非淺，而她跟F4其餘三人也感情很好，她的離開，大家都感到很失落。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#肺炎 #流星花園 #徐熙媛 #離世 #娛樂新聞 #言承旭 #影視娛樂 #具俊曄
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中國GDP早超美，成世界最大經濟體？

15/08/2025 08:08

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk