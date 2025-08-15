騙徒盜用「香港駕駛學院」頭像及圖片 建立仿真度極高的假Facebook專頁！以限時優惠吸引受害人轉賬至假戶口

打算學車的朋友要小心！近日有騙徒盜用「香港駕駛學院」的頭像及圖片，建立仿真度極高的假Facebook專頁，更冒充香港駕駛學院回覆課程查詢，並要求以銀行轉賬方式繳費，收款戶口英文名稱為「HONG KONG DRIVING ACADEMY」，而這個並非香港駕駛學院的名稱。香港駕駛學院提醒市民，他們並不會以私人戶口、個人姓名或第三者名義收取費用。



香港駕駛學院在Facebook發出聲明，提醒市民小心假冒專頁及詐騙。（圖片來源：Facebook@香港駕駛學院）

警方亦提醒大家，騙徒經常開設「假專頁」冒充知名商戶。這次假冒「香港駕駛學院」的專頁，盜用真專頁頭像及圖片，內容抄足真專頁資料意圖魚目混珠，效果與真專頁非常相似，更用「限時優惠」吸引受害人，令有意學車的人士難分真假。但百密都有一疏，留意以下幾點破綻：

1. 「假專頁」建立於2022年，而「真專頁」建立於2011年

2. 所有貼文都是近日上載，其中最早的貼文實際是在2025年8月10日上載，但騙徒卻假扮成 2024年4月發布

3. 貼文內容及相片多從「真專頁」擷取

4. 按讚、留言或關注者大多來自世界各地，製造多人光顧假象

5. 報名過程簡陋，更冒充香港駕駛學院提供收據文件

6. 需要匯款至個人戶口



（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）



（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）



（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）



（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）



（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）



（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）



（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

警方提醒大家：

● 留意專頁內的詳細資料，以辨識真假

● 應盡量選擇實體店舖處理，以減低受騙風險

● 無論以任何形式轉賬，在付款前必先判斷真偽，並小心核對付款資料

● 賣方若要求過數至私人戶口，請小心考慮

● 在付款前可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險

● 如有任何懷疑，應立即終止交易