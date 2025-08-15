Huawei Pura 80 Ultra：一鏡雙目長焦鏡實現遠攝突破，成追星神器

Huawei Pura 80系列正式在港推出，整個系列分别有Pura 80 Pro及Pura 80 Ultra，當中以Pura 80 Ultra為最強款式。Pura 80 Ultra的攝影功能依舊強勁，尤其首次加入革命性的「一鏡雙目」超大底雙長焦鏡頭設計，令拍攝體驗全面提升。

Pura 80 Ultra外觀延續「釉色天成」設計理念，機背靈感源自高級珠寶與腕錶上的放射紋理，配合流線曲面機身，呈現鎏光金釉質感。是次機身支援IP68及IP69防水防塵，能在2米水深短時間浸泡及高溫高壓噴水環境下運作，並提供金、黑兩種配色，在光線照射下能呈現出細膩的變化與層次感。

Pura 80 Ultra配備1,300萬像素廣角自動對焦前置鏡頭。

背蓋採用「釉色天成」設計，在光線照射下能呈現出細膩的變化與層次感。

Pura 80 Ultra首創「一鏡雙目」超大底雙長焦鏡頭，支援3.7倍及9.4倍光學變焦。

機身右側設有音量鍵和整合指紋辨識的電源鍵。

機頂設有紅外線埠，可透過內置應用程式變成智能遙控器。

USB Type-C介面設在機底，支援100W有線及80W無線超級快充。

Pura 80 Ultra設有雙SIM卡插槽，惟沒有記憶卡的支援。

Pura 80 Ultra搭載2,848 x 1,276解像度的6.8吋LTPO OLED熒幕，支援1-120Hz自適應刷新率、1440Hz高頻PWM調光、300Hz觸控取樣率及3,000nit 峰值亮度。熒幕同時採用第二代玄武強化崑崙玻璃，抗刮能力提升16倍，耐摔力提升25倍，外在美與耐用性兼備。

Pura 80 Ultra搭載Kirin 9020八核處理器，內置16GB記憶體及512GB儲存，安兔兔測試得分接近95萬，效能足夠不同應用需要，更支援Wi-Fi 7與藍牙5.2連線能力。續航力方面，Pura 80 Ultra內置5,170mAh電池，支援100W有線與80W無線Huawei SuperCharge快充技術。

攝影是Pura 80 Ultra的最大賣點，其5,000萬像素廣角鏡頭用上1吋感光元件，擁有f／1.6 - f／4.0可變光圈與OIS光學防震，16EV的動態範圍較上代提升15倍，配合第八代ISP影像處理器，無論是白天逆光還是夜間街景，都能拍攝出層次分明的照片與影片。

Pura 80 Ultra相機的拍攝功能，大致上與其他Huawei手機相若。

相機內置超級微距拍攝模式，可以用高倍數變焦加強效果。

Pura 80 Ultra 是首款支援廣東話 Celia 智能助手的手機。

Pura 80 Ultra配備「一鏡雙目」超大底雙長焦系統，利用長焦拍攝的照片很有質感。

即使在晚上使用10倍光學焦，Pura 80 Ultra仍能拍攝到高質成像，堪稱新一代追星神器。

另一特色，是Pura 80 Ultra配備「一鏡雙目」超大底雙長焦系統，結合5,000萬像素超大底長焦與1,250萬像素大底長焦鏡頭，將3.7倍中長焦與9.4倍超長焦整合於同一光學結構，並配備感應器移動式OIS光學防震，實現中遠距離場景的高質成像，堪稱新一代追星神器。手機另設4,000萬像素超廣角鏡頭及150萬像素多光譜通道紅楓原色鏡頭，令拍攝色彩更精準。

總結

Pura 80 Ultra的「一鏡雙目」雙長焦系統和1吋超高動態主鏡頭，進一步擴展了手機攝影的可能性。對於追求極致影像體驗性的用戶而言，Pura 80 Ultra無疑是2025年最值得關注和入手的高端旗艦手機。

作業系統：EMUI 15

處理器：Kirin 9020 2.5GHz八核

記憶體：16GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,848 x 1,276像素，6.8吋多點觸控LTPO OLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41/42

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.2

鏡頭：1,300萬像素廣角（前置） / 5,000 萬像素1吋超高動態 + 4,000萬像素超廣角 + 5,000萬像素超大底長焦 + 1,250萬像素大底長焦 + 150萬多光譜通道紅楓原色影像（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 紅外線埠 / 指紋感應器

電池：內置5,170mAh

體積：163 x 76.1 x 8.3毫米

重量：233.5克

售價：$10,988

查詢：Huawei 8128 8810

