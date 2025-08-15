  • 報價
15/08/2025

南記芫茜蓉豬扒扎肉米線套餐$57起：必試芫茜可口可樂/雪碧+特濃芫茜皮蛋蓉湯+小食！

#美食情報 #米線 #芫茜 #南記粉麵 #美食優惠 #香港仔南記粉麵 #美食
Text: Eunice Chow Photo: 香港仔南記粉麵

　　芫茜控召集！南記粉麵再次推芫茜新品︰「茜利豬！芫茜蓉豬扒．扎肉米線」套餐，以秘製濃郁芫茜醬醃製後再炸的芫茜蓉炸豬扒，並以特製芫茜扎肉為主打，芫茜味爆燈！你更可追加秘製特濃芫茜皮蛋蓉湯及涼透心小食，最後當然要化身勇者挑戰芫茜「可口可樂」及芫茜「雪碧」！

 

 

　　南記粉麵新推「茜利豬！芫茜蓉豬扒．扎肉米線」套餐，咪睇賣相青BB，以秘製濃郁芫茜醬醃製後再炸的「芫茜蓉炸豬扒」，芫茜味濃再配以酥脆炸豬扒，味道突出又入味！新推出的芫茜扎肉，將芫茜混以扎肉當中，令每一口均「茜」味濃！

 

 

　　未夠喉？記得追加鮮芫茜碎+$3，以及一口清新香甜的秘製特濃芫茜皮蛋蓉湯（+$8）清熱下火。配搭大贍新嘗試芫茜「可口可樂」/「雪碧」，為芫茜之旅劃上完美句號！

 

「茜利豬！芫茜蓉豬扒．扎肉米線」套餐雙拼自由配餐套餐價：$57起，三拼自由配餐套餐價：$62起，追加鮮芫茜碎：$3，追加特濃芫茜碎皮蛋蓉湯：$8

 

加配芫茜「可口可樂」/芫茜「雪碧」單點價：$22起

 

　　除此之外，南記粉麵新推兩款芫茜胡麻醬小食︰「芫茜胡麻醬青瓜」及「芫茜胡麻醬豆腐」，前者為清甜爽脆青瓜完美掛汁；後者則用上嫩滑豆腐伴以芫茜胡麻醬，比起一般胡麻醬更加清新，令人回味無窮！

 

芫茜胡麻醬豆腐單點價：$31，套餐價：$20；芫茜胡麻醬青瓜單點價：$20，套餐價：$11

 

　　

凡惠顧「茜利豬！芫茜蓉豬扒．扎肉米線」套餐即可隨機獲得「茜利」貼紙一款，3款得意貼紙包括:  「茜利豬」, 「好茜利呀」熊貓, 「正茜人」，送完即止。

 

#美食情報 #米線 #芫茜 #南記粉麵 #美食優惠 #香港仔南記粉麵 #美食
