  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Wonder in ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

15/08/2025

8月新戲速報：《鬼滅之刃》打鬥場面震撼、《空心人》張兆輝將兒子還魂，9月預告《8號出口》登港

#鬼滅之刃 #空心人 #電影推介 #影視娛樂 #娛樂新聞 #8號出口 #玫瑰夫大戰玫瑰妻
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　在這星期暑假檔期的電影，仍然以外語片及動漫電影為主，大眾期待的日本動漫《鬼滅之刃》終於在香港上映，除了大量的打鬥場面之外，亦會有感動的環節。另外，由彭發執導、張兆輝和王敏奕主演的驚慄電影亦於這個星期上映。而即將在9月上映的猛片，亦相繼宣傳中，分別有《8號出口》和《玫瑰夫大戰玫瑰妻》。

 

Read more：8月熱播劇：宋承憲與舊拍檔主演《金子般我的明星》，全智賢重頭新劇《暴風圈》待播

 

1.《空心人》



　　《空心人》由張兆輝、王敏奕、羅蘭等人演出，故事講述一對夫婦痛失兒子後，妻子在網絡上求助，請來一個被兒子附身的公仔，希望通過這個方法令兒子還魂，不過最後卻令家中發生連串古怪事情。在驚慄與恐怖的背後，其實藏著至深的親情，帶出父母親對子女的愛。

 

 

　　王敏奕本身怕睇鬼片或驚慄電影，而張兆輝同樣少拍這類型的戲，二人同時因為這個劇本被感動而接拍。加上羅蘭曾飾演「龍婆」，深深吸引著張兆輝，很期待今次的合作。

 

2.《鬼滅之刃：無限城篇》

 

　　《鬼滅之刃》是日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的漫畫作品，於2016年2月至2020年5月在集英社《週刊少年Jump》連載。當中人與鬼的悲劇、激烈的刀刃決鬥、每個角色都充滿魅力，而且故事幽默有趣，一直以來都有捧場者。

 

 

　　這次電影為了讓變成鬼的妹妹禰豆子變回人類，加入鬼殺隊的竈門炭治郎，一路上與不同的「柱」成為同伴並肩作戰。無限列車篇的「炎柱」煉獄杏壽郎、遊郭篇的「音柱」宇髓天元，以及在刀匠村篇的「霞柱」時透無一郎與「戀柱」甘露寺蜜璃，同伴我妻善逸和嘴平伊之助。  當大家參加集體「柱訓練」，為即將到來與鬼的戰鬥做準備時，鬼舞辻無慘出現在鬼殺隊的產屋敷宅邸。眼見主公大人身陷危境，炭治郎和「柱」們趕往宅邸，但被無慘的手推入一個神秘空間。炭治郎和鬼殺隊來到惡鬼的基地「無限城」，正式開始與惡鬼之間的最終戰役！

 

　　電影公司亦安排禮物送給影迷，凡購買8月14至8月20日期間《鬼滅之刃：無限城篇 》4DX / MX4D 戲票乙張，將可獲贈以下相應首週特典！數量有限，先到先得，送完即止。

 

 

9月新戲預告：

1.《8號出口》9月4日上映

 

 

　　充滿神秘感的電影！電影於康城影展「午夜放映」單元，當時甚得觀眾喜歡，全場起立鼓掌8分鐘。這套日本超人氣驚悚遊戲《8號出口》改編真人版電影，迷路男子（二宮和也 飾）意外被困地下鐵神秘地帶，無限循環的詭異通道彷彿擁有意志，隨時變異。為了找到通向目標的「8號出口」，男子唯一能做的，就是奮力追索周遭細思極恐的異常。在令人迷失的無盡迴廊之中，迷路男子能否找到真正的出口，逃出生天？

 

【※注意】

∞ 不要忽視任何異常。

∞ 如發現任何異常，立即回頭。

∞ 如沒發現任何異常，不要回頭。 

∞ 從8號出口出去。

 

2.《玫瑰夫大戰玫瑰妻》9月4日上映

 

　　電影由《爆炸性醜聞》、《非常外父揀女婿》導演導演積路治（Jay Roach）執導、《奇異博士》班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）以及金像影后奧利花高雯（Olivia Colman）主演，黑色喜劇電影《玫瑰夫大戰玫瑰妻》（The Roses）將於2025年9月4日在百老匯院線獨家上映，8月30日起推出優先場。

 

 

　　電影自開拍以來備受影迷期待，以大膽視覺重新演繹1989年經典電影《玫瑰戰爭》，今次版本以全新角度切入，探討現代愛情及家庭關係的荒謬與混亂。電影講述玫艾菲（奧利花高雯 飾）與玫菲奧（班尼狄甘巴貝治 飾）是眾人心目中的「模範夫妻」，一家四口家庭生活看似甜甜蜜蜜，但一場令玫菲奧事業插水的意外，竟卻是玫艾菲事業起飛的契機！這對好勝夫妻分歧愈多，怨念積累愈深，「霉爆」夫大鬥「玫瑰」妻，相愛相殺之戰蓄勢待發！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#鬼滅之刃 #空心人 #電影推介 #影視娛樂 #娛樂新聞 #8號出口 #玫瑰夫大戰玫瑰妻
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中國GDP早超美，成世界最大經濟體？

15/08/2025 08:08

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk