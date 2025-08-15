六隊億鎊買人，英超爭逐慘烈；曼聯前鋒換血，槍手補強偷鷄

英超開鑼，利物浦豪花2億多買人旨在衛冕；阿仙奴、曼城和車路士，紛紛增兵，又能否爭冠而回？至於熱刺和紐卡素等，會否繼續充當攔路虎？一切都是未知數，唯一知道的，就是比賽的競爭會越來越激烈。

到底要獲得多少分，才是奪冠保證？英超官網最新有一篇分析，就列出數據，若要爭冠，最起碼要平均獲得84分的聯賽積分才有希望。

84分是一個甚麼概念？英超一個賽季要踢38場賽事，84分相當於要贏28場，失分空間只有10場；還算成為比率，得勝率要接近75%，即是每4場要贏3場。聽起來不複雜，但實際踢起來就非常困難。

英格蘭聯賽比其他聯賽的賽事要多，因為有兩個本土杯賽，變相每週加踢的賽事就更多，幾乎每週都有一週兩賽，過去被詬病的沒有歇冬期，就是因為要遷就杯賽賽程而犧牲了休息時間。

比賽多，是強隊表現飄忽的最大原因。曼城在世界冠軍球會杯，既得不到好成績，又有洛迪再傷，不但讓重建中場線的時間拖長，更會讓開季初期失波機會更多。今季曼城能否爭標？難度大，但要看的還是哥迪奧拿的戰術調整。

為何今年大家都積極買人？利物浦即使去年奪冠，而且提前4輪封王，但今屆都暫時已經花費2.5億英鎊買人。連衛冕冠軍都花錢，其他隊伍如果不買人，豈非未開波已經被拋離？

今季英超20隊，合共花了超過10億英鎊。有6隊花超過1億，利物浦和車路士均花了超過2億。

強隊應付的，不止聯賽，更有歐洲賽，例如上屆開始改規則的歐聯，令不少豪門疲於應付，加上賽事的競爭程度提升了，讓豪門不敢鬆懈，唯有增兵應對。

買人並非必需的選擇，但不買人就註定被拋離；買人之後，是否就能衝冠？強隊距離84分的衝冠分數，又有多遠距離？

分析幾隊強隊，其實車路士陣容最為優勝，而且從熱身賽可見，戰術手段更豐富，不過，關鍵在於如何為彭馬創造機會，尤其上季後半段被人重點盯防，結果效率轉差下，車路士才逐漸跌出爭標位置，今季如何改善，需要思考。

利物浦買人得宜，各個位置都有新血，要4場贏3場，應該不難；阿仙奴只是補強，力度是否足夠再上一層樓，要觀察；曼城新兵需要磨合，加上級數未算頂級，強勢反彈有難度；車路士需要解決戰術問題，而非人腳問題，有進步但未必多；曼聯一口氣換前鋒，攻力提升，但中後場仍然無力；熱刺花了過億，但買來的人未夠經驗，難有作為；紐卡素和維拉都是小修小補，只能攪局。

一支球隊的實力，還是要看其整體脊骨，從前鋒到中場，再到中堅，然後是龍門，如果這條脊骨上的四個球員都是具級數、有實力，這隊球隊絕有力衝冠；現階段環顧英超7雄，能衝冠的只怕也是2至3隊而已。

本週焦點

曼聯主場迎戰阿仙奴，前者買來3個前鋒，安保姆應該是最能及時派上用場的，之前熱身賽改踢右路，多次助攻，表現及格；至於錫斯高，在德甲表現出色，有潛力但仍需觀察，短期效用存疑。

最近有球迷分享短片，曼聯新前鋒錫斯高原來熱愛打籃球，從短片可見，他可以一口氣做不少高難度灌籃和入球動作，堪比職業籃球員，所以球迷打趣，他是被足球耽誤的NBA球員。

不過今場有主場優勢，加上新年爭表現，應該起碼有波入。

槍手今夏同樣在前鋒和中場增加新血，都是有實力的球員，不過從熱身賽可見，仍需磨合，尤其後防偶有甩漏，今場未必能保清白身。但同樣因為攻力足夠，估計入球機會多。今場和波機會不小，雙方應該都能破門。

另一場車路士對水晶宮，牌面看強弱懸殊，但後者在社區盾穩打穩扎擊敗利物浦，這套防守反擊確實有效，因此對戰車路士並不蝕底；車路士在世界冠軍球會杯的表現讓人眼前一亮，但來到新賽季如何調整戰術，還需馬列斯卡努力。今場車路士未必穩勝，水晶宮或可爆冷。

紐卡素對維拉則是五五波，兩隊都不算豪爽買人，在賽季初期應該還可以火拼一下，因此今場應該勢均力敵，但以質素來說，紐卡素略勝一籌，今場有機會看高一點。

揭幕戰利物浦對般尼茅夫，這場看似必勝的比賽，背後有不少隱憂。般尼茅夫踢法和水晶宮相似，而且放手更加出色，利物浦今場可以控制大局，入波不是疑問；只是中後場控場能力下降，防守不及以往優秀，分分鐘被般尼茅夫破門。