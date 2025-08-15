  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

15/08/2025

新光戲院黃埔重開：五萬平方呎、四大影院，經典片《時光倒流七十年》《英雄本色》20套一律$80

#本地遊 #鬼滅之刃 #亂世佳人 #黃埔 #大軍閥 #時光倒流70年 #電影 #香港好去處 #李居明 #週末好去處 #新光黃埔 #大迷信
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 新光黃埔 、李居明fb

　　新光黃埔於8月16日開幕！新光黃埔佔地近五萬平方呎設有四間影院，20餘套經典戲碼包括《時光倒流七十年》、《亂世佳人》、《教父》及《大迷信修復版》等，20套經典電影劃一$80！新場地連最新的《「鬼滅之刃」無限城篇》都有得睇，粵劇迷必睇《秦王孟姜》粵劇電影，大堂亦舉辦「明星名人書畫攝影展」，大家可免費欣賞不同界別的明星名人的書畫藝術創作。

 

 

 

　　年初北角新光戲院落幕時大家都依依不捨，不過新光黃埔將於8月16日開幕，各位粵劇迷及戲迷有多個地方繼續支持香港文化發展。新光黃埔選址紅磡黃埔天地，佔地近五萬平方呎，設有四間影院，共一千二百個座位，配備4K杜比視聽系統，精心打造融合電影、粵劇、演唱會及多元文化活動的綜合娛樂中心，延續北角新光戲院的藝術精神。

 

「新光文化」主席李居明大師，選址人傑地靈的紅磡黃埔天地，精心打造融合電影、粵劇、演唱會及多元文化活動的綜合娛樂中心。

 

 

　　新光黃埔影藝城將於8月16日開幕，門票已於Cityline 名及官網有售，四間影院齊開好戲連場，有超過二十套的新舊好戲上映，並以新模式帶來新體驗。

 

．首輪影院︰黃埔新光跟貼潮流首輪影院播放全球及港產新片，包括《「鬼滅之刃」無限城篇》，各位動漫迷不可錯過！

 

 

・時光倒流影院：李居明高度推介《時光倒流七十年》，他說當年在香港碧麗宮戲院連續上映223日創紀錄，是情侶們必看的電影，更千辛萬苦取得獨家放映權，大家有機會重溫這套浪漫經典。

 

 

．「三小時經典影院」︰有「荷里活第一巨片」的美譽《亂世佳人》，1940年的奧斯卡金像獎中，囊括最佳影片在內共得八個獎項，並在1998年美國電影協會評選的20世紀最偉大100部電影之一，絕對是經典中的經典。

 

 

　　《教父》是《教父三部曲》的第一集，掀起幫派電影的新潮流，獲得第45屆奧斯卡金像獎最佳電影、最佳男主角及最佳改編劇本三大獎項，一直被視為是經典電影之一。

 

 

　　此外《羅生門》藝術與娛樂性兼備的日本黑白電影，今日以4K畫面上映，極具吸引力。 

 

 

．經典懷舊影院︰經典港片《大軍閥》是許冠文和狄娜當年賣座經典，香豔鏡頭至今津津樂道。《蝶變》為徐克新浪潮代表作。永遠的偶像張國榮《緣份》、《烈火青春》、《英雄本色》令人懷念，張國榮的粉絲有福了！

 

 

　　此外還有《阿郎的故事》、《表錯七日情》，看梅艷芳、周潤發、鍾鎮濤、葉童的演技，令人懷緬香港電影黃金年代。特別推薦好戲還魂系列，首推《得寵先生》，懷念狗明星「燒腩」，好戲值得一看再看！

 

 

・嘩鬼影院：晚上9點半夜場專享港產鬼片，打造「晚晚萬聖節」狂歡，包括洪金寶的《鬼打鬼》、麥當雄、蕭若元拍的鬼片《鬼新娘》、于仁泰導演的《靈氣迫人》、龍婆系列《陰陽路之升棺發財》。大家更可化妝和穿睡衣入場，體驗「晚晚都是萬聖節」的社交狂歡。

 

 

　　另外，「大迷信影院」首選播映《大迷信》第一集，4K復修版畫面清晰，加上立體聲聲效修復全新體驗！

 

《大結界》、《通靈師》及《粵劇靈》值得一看再看。

 

・粵劇影院：早場放映李居明大師製作的粵劇電影。早上10點早場安排三小時粵劇電影《秦王孟姜》，和黃梅調電影《梁山伯與祝英台》率先上畫，凌波、樂蒂膾炙人口的經典名曲由頭唱到尾。各位粵劇迷老友記不可錯過！

 

・動畫影院：周末親子動畫時光

 

 

　　8 月17日大堂舉辦的「明星名人書畫攝影展」開幕，大家可以免費欣賞不同界別的明星名人的畫畫藝術創作，包括鍾楚紅、鄭文雅、紅線女、米雪、鍾鎮濤、呂良偉場等，還有劉德華珍貴墨寶亦於此展出。同場更展出黃霑硬筆心經以及慈禧/孫中山/宋美齡/宋靄齡/孔祥熙書畫首展，極為珍貴！ 

 

地點 : 新光黃埔四院大堂

時間 ：中午12至晚上9時

 

劉德華珍貴墨寶於「明星名人書法展」展出

 

新光黃埔

地點︰紅磡德安街7號黃埔天地美食坊（8期）2樓

網上訂票：www.swtheater.com

官方網站www.sunbeamwhampoa.com

電話：2563 2959、Whatsapp 6338 3281

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#本地遊 #鬼滅之刃 #亂世佳人 #黃埔 #大軍閥 #時光倒流70年 #電影 #香港好去處 #李居明 #週末好去處 #新光黃埔 #大迷信
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中國GDP早超美，成世界最大經濟體？

15/08/2025 08:08

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk