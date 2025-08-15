新光戲院黃埔重開：五萬平方呎、四大影院，經典片《時光倒流七十年》《英雄本色》20套一律$80

新光黃埔於8月16日開幕！新光黃埔佔地近五萬平方呎設有四間影院，20餘套經典戲碼包括《時光倒流七十年》、《亂世佳人》、《教父》及《大迷信修復版》等，20套經典電影劃一$80！新場地連最新的《「鬼滅之刃」無限城篇》都有得睇，粵劇迷必睇《秦王孟姜》粵劇電影，大堂亦舉辦「明星名人書畫攝影展」，大家可免費欣賞不同界別的明星名人的書畫藝術創作。

年初北角新光戲院落幕時大家都依依不捨，不過新光黃埔將於8月16日開幕，各位粵劇迷及戲迷有多個地方繼續支持香港文化發展。新光黃埔選址紅磡黃埔天地，佔地近五萬平方呎，設有四間影院，共一千二百個座位，配備4K杜比視聽系統，精心打造融合電影、粵劇、演唱會及多元文化活動的綜合娛樂中心，延續北角新光戲院的藝術精神。

「新光文化」主席李居明大師，選址人傑地靈的紅磡黃埔天地，精心打造融合電影、粵劇、演唱會及多元文化活動的綜合娛樂中心。

新光黃埔影藝城將於8月16日開幕，門票已於Cityline 名及官網有售，四間影院齊開好戲連場，有超過二十套的新舊好戲上映，並以新模式帶來新體驗。

．首輪影院︰黃埔新光跟貼潮流首輪影院播放全球及港產新片，包括《「鬼滅之刃」無限城篇》，各位動漫迷不可錯過！

・時光倒流影院：李居明高度推介《時光倒流七十年》，他說當年在香港碧麗宮戲院連續上映223日創紀錄，是情侶們必看的電影，更千辛萬苦取得獨家放映權，大家有機會重溫這套浪漫經典。

．「三小時經典影院」︰有「荷里活第一巨片」的美譽《亂世佳人》，1940年的奧斯卡金像獎中，囊括最佳影片在內共得八個獎項，並在1998年美國電影協會評選的20世紀最偉大100部電影之一，絕對是經典中的經典。

《教父》是《教父三部曲》的第一集，掀起幫派電影的新潮流，獲得第45屆奧斯卡金像獎最佳電影、最佳男主角及最佳改編劇本三大獎項，一直被視為是經典電影之一。

此外《羅生門》藝術與娛樂性兼備的日本黑白電影，今日以4K畫面上映，極具吸引力。

．經典懷舊影院︰經典港片《大軍閥》是許冠文和狄娜當年賣座經典，香豔鏡頭至今津津樂道。《蝶變》為徐克新浪潮代表作。永遠的偶像張國榮《緣份》、《烈火青春》、《英雄本色》令人懷念，張國榮的粉絲有福了！

此外還有《阿郎的故事》、《表錯七日情》，看梅艷芳、周潤發、鍾鎮濤、葉童的演技，令人懷緬香港電影黃金年代。特別推薦好戲還魂系列，首推《得寵先生》，懷念狗明星「燒腩」，好戲值得一看再看！

・嘩鬼影院：晚上9點半夜場專享港產鬼片，打造「晚晚萬聖節」狂歡，包括洪金寶的《鬼打鬼》、麥當雄、蕭若元拍的鬼片《鬼新娘》、于仁泰導演的《靈氣迫人》、龍婆系列《陰陽路之升棺發財》。大家更可化妝和穿睡衣入場，體驗「晚晚都是萬聖節」的社交狂歡。

另外，「大迷信影院」首選播映《大迷信》第一集，4K復修版畫面清晰，加上立體聲聲效修復全新體驗！

《大結界》、《通靈師》及《粵劇靈》值得一看再看。

・粵劇影院：早場放映李居明大師製作的粵劇電影。早上10點早場安排三小時粵劇電影《秦王孟姜》，和黃梅調電影《梁山伯與祝英台》率先上畫，凌波、樂蒂膾炙人口的經典名曲由頭唱到尾。各位粵劇迷老友記不可錯過！

・動畫影院：周末親子動畫時光

8 月17日大堂舉辦的「明星名人書畫攝影展」開幕，大家可以免費欣賞不同界別的明星名人的畫畫藝術創作，包括鍾楚紅、鄭文雅、紅線女、米雪、鍾鎮濤、呂良偉場等，還有劉德華珍貴墨寶亦於此展出。同場更展出黃霑硬筆心經以及慈禧/孫中山/宋美齡/宋靄齡/孔祥熙書畫首展，極為珍貴！

地點 : 新光黃埔四院大堂

時間 ：中午12至晚上9時

劉德華珍貴墨寶於「明星名人書法展」展出

新光黃埔

地點︰紅磡德安街7號黃埔天地美食坊（8期）2樓

網上訂票：www.swtheater.com

官方網站www.sunbeamwhampoa.com

電話：2563 2959、Whatsapp 6338 3281