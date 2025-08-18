2025年初，巴菲特給美國敲響警鐘，謂美國現在的財政政策是在玩火，如果繼續這樣下去，美元的價值可以迅速洩氣。到了5月份的股東大會，他更直白說，不會投錢買快要玩完的美元。

美國政府的財政行為讓他感到害怕，因為這不僅傷害美元，還可能衝擊全球市場。「股神」巴菲特還批評說，世界上有75億人對美國政策不滿，但美國自己卻還在吹牛，這樣只會愈來愈糟。

接下來，我們一起來聊聊巴菲特眼裏的這場財政危機，美元不一定是要崩潰，還可以飛的。

「前所未有」，勿謂言之不預



(1)巴菲特從不為製造話題去唬嚇市場，這一次，他用「前所未有」這4個字，份量很重。上一次，他用類似的措辭，是2008年金融危機前夕，那時雷曼兄弟還沒有倒下來，華爾街的派對燈仍然在亮著，可是，他已經在暗暗清倉一部分的持倉，並且留出了巨額現金，結果沒多久，風暴就真來了。

那麼，他現在看到甚麼了？

當然是他看到了我們普通人還沒有看到、也還沒有感受到的危機，而且，這危機不是僅僅出現在某一家公司，而是在整個金融系統。

是不是因為巴菲特年紀大了而轉得保守了？可是，別忘了，今年伯克希爾（俗稱「巴郡」）的現金儲備創下歷史新高，超過3400億美元。他為甚麼不去買股票？不去收購公司？而是抱著這麼多現金？是因為找不到好機會？還是覺得市場隨時可能翻車？

翻查他最近幾個月的講話，有幾個關鍵詞：

「不確定性」

「利率」

「債務」

他這一次點到美元有危機，要知道，巴菲特的投資雖然遍布全球，但他始終是個美元信徒，美元是他做生意的地基，是他對一切定價的標尺。如果連他都開始擔心美元，說明問題可能不是短期的匯率波動，而是更深層的信心問題。

信心一旦動搖，比數字下跌還可怕，因為全球幾乎所有國家的中央銀行、基金公司、跨國公司都在使用美元來做結算，只要他們有一絲的懷疑，美元會不會因而不穩定？資金流動就會發生劇烈變化，錢是有腿的，它會用最快的速度逃到它覺得安全的地方。

細看兩則美元的故事

(2)美元不一定是崩跌，也可以飛升。過去100年，美元坐了好幾次過山車，不是一路往上衝，就是突然掉下來。

1971年之前，美元是和黃金掛勾的，35美元兌1盎司的黃金，全個世界都得按這個規矩去玩，這是「布雷頓森林體系」(Bretton Woods System)定下的鐵律，誰也不能破。可是，到了70年代，美國打了越戰，錢花得像漏水的桶，國內通脹高得嚇人，財政壓力一天比一天大，任美國總統尼克遜(Richard Milhous Nixon)一拍桌子：「不掛了！」，直接把美元和黃金解綁，結果呢？短期之內，美元兌黃金貶值了，但它反而走出了新的強勢周期，為甚麼？因為全世界的貿易、能源還是離不開美元。石油美元體系一建立，美元的需求又被綁死在全球能源命脈上。

1985年的《廣場協議》(Plaza Accord)，那時候的美元太強，把日本和歐洲的出口壓得喘不過氣，美國反而擔心自己的製造業被拖垮，於是，便和幾大經濟體談判，讓美元主動貶值。短短兩年，美元指數從160跌到85，美國出口好了，日本樓價和股市卻被泡沫了。

以上這兩個故事告訴了我們，美元的命運不只是看美國經濟，還得看資本信心和全球規則。

現在，我們面對的是個很奇怪的局面，美國債務高到爆錶，美聯儲利率高位橫著走，通脹還沒完全的下去，其他國家卻在悄悄找美元的替代方案。可是，另一方面，全球一旦出事，資金還是會本能地流往美元。這就是美元的避險屬性。

美元崩跌、飛升皆有可能

今次美元有兩條命運曲線：

（一）飛上天。這條路線很簡單，就是全球風險突然放大，比如歐洲發生債務危機、新興市場出現崩盤、地緣衝突驟然升級，資金會立刻從各國撤出來，狂買美元和美債，美元指數可能一下子衝上110--甚至更高。

2022年便見過了，美聯儲瘋狂加息，美元飆到20年新高，日圓、韓圜、英鎊全線大跌，甚至連人民幣都扛不住。

美元一飛，全球物價會出事，因為很多大宗商品、石油、天然氣、小麥都是用美元結算的，美元漲了，其他國家用本幣買這些東西就更貴，通脹會像野火一樣蔓延，尤其是那些高度依賴入口的經濟體，先被燒到。

（二）美元崩下去。美元自己出問題，譬如美國財政徹底失控，債務利息支出一年就要好幾萬億美元，國會天天為預算吵架，全球投資者會想：「美債的安全感是不是沒那麼穩了？」。

再加上，如果美聯儲為了挽救經濟而急速減息，美元的息差優勢便沒有了，資金會立刻又會跑到其他收益更高的地方去逐利，到時候，美元指數可能會從100直接跌破90、甚至更低。

美元崩了，全球還會好過嗎？不一定，美元是全球結算的主軸，一旦它劇烈貶值，所有和它掛勾的資產價格都會亂了套。

黃金、比特幣可能飆到天價，美國本土的入口成本會像坐火箭一樣往上竄，通脹失控，利率暴漲。對全球來說，這是另一種災難。

不管美元是飛還是崩，世界都不會太平。飛的時候，新興市場痛苦，全球物價飆升；崩的時候，資本市場混亂，美國自己也進動盪期。所以，巴菲特才會在這種時候提醒不確定性，他的潛台詞不是告訴你結果，而是告訴你兩種情況都有可能。

美國金融藏4火種，可成燎原火

危機的火種早已埋下了。危機從來不是一天無緣無故地爆出來的，它更像是一堆乾柴，你看著它似是沒有動靜，但其實星星之火已經在裏面俏俏竄動了，等到有一天，風一吹、溫度一高，啪！整片山就燒起來了。

1. 第一堆乾柴--美國的債務雪球。幾十年前，美國債務就像一個人房貸還沒怎麼欠，一年收入還夠付月供。可這20年，美國瘋狂刷信用卡，打仗、救市、減稅、發福利、搞基建，幾乎每一次大的支出都靠借錢，結果呢？2000年的時候，美國國債才5萬多億美元，現在直接飆到37萬億美元，而且還在加速，光是利息支出，今年就可能破1萬億美元。這意味著美國每年賺的錢，先拿去還債的利息，剩下的才是能用的。你可以想像，某家年入10萬元，房貸利息就得還3萬元，吃喝拉撒全得從剩下的7萬元裏摳，這日子能輕鬆嗎？而且，美國的問題是它還一直在加新債，利率高的時候借錢，比低利率時期貴多了。這就是惡性循環。

2. 第二堆乾柴--全球去美元化的苗頭。這事可能很多人覺得遙遠，但其實已經在發生，過去幾乎所有國際大宗商品交易都用美元結算，可這幾年，俄羅斯和中國用本幣結算能源，巴西和阿根廷搞本幣貿易，甚至連中東的石油訂單也有一部分不用美元了。這是看著小，可是對美元是個潛在威脅。美元的強大，靠的不只是美國經濟，而是全世界都必須用它。如果有一天，全球10%、20%的貿易不再用美元結算，那美元的需求就會下降，資金回流美國的速度也會變慢。

3. 第三堆乾柴--美聯儲的利率大山。從2022年開始，美聯儲連續加息，把利率抬到20年來最高，短期確實壓住了通脹，可代價是高利率像刀子一樣割向美國自己，企業借貸貴了，消費者貸款貴了，房地產市場凍住了，政府借錢成本也翻倍了。而且高利率下，美債價格下跌，持有美債的銀行、基金帳面虧損巨大，這就是年前矽谷銀行倒閉的導火線。

那美聯儲減息不就行了？問題是，減息一快，美元利差沒了，資金就會流出去，美元會貶值，美國的通脹可能又會抬頭。所以現在的局面，就是加息傷自己，減息丟美元，左右都是坑。

4. 第四堆乾柴--地緣政治的不確定性。烏克蘭戰爭、台海局勢、中東衝突，每一個都可能引爆資本恐慌。戰爭一多，國際貿易路線變得不可預測，保險、運輸、能源價格都可能暴漲，美元可能因為避險而短期走強，但長期，戰爭也會推高美國的財政支出，讓債務雪球滾得更快。

巴菲特說的「前所未有」，就是因為這種風險的疊加，他活了90多年也很少見到。過去的危機大多是單點爆雷，例如房地產泡沫、互聯網泡沫、債務違約，但這次，像是5個、6個不同的雷連在一起，中間的導線都埋好了，就等著哪根先響。問題是，這火星可能不是美國自己先點的，比如假設新興市場某個大國因為美元高企而債務違約，資金恐慌會像病毒一樣擴散；或者歐洲突然出現主權債務危機，資金湧入美元推高它。反過來壓垮更多國家的債務體系。

而在這種局面下，手裏有現金的人看似安全，其實也可能被波及，因為一旦美元波動劇烈，你的現金購買力會變，資產格也會亂跳。所以，當下美元的命運已經不完全取決於美國自己，而是被整個世界的經濟和政治綁在一起了。

大戶已在暗中離場

巴菲特的看不清，在大戶中，其實是看得很清，投資保命第一條，有懷疑便退出。

7月14日，筆者文：「歐美銀行股要收工了」（圖一），是講科威特投資局(KIA)和沙特PIF公共投資基金，全沽出了揸了逾15年的歐美銀行股。詳情，請大家找舊文看好了。

上周一（8月11日）筆者文：「這是一個謊言嗎？」（圖二）講美國政府已靜雞雞通過了法案或已擬定計劃，在下一次美國金融危機時，會凍結投資者的資金。如你認為是這是謊言時，筆者就隆重向大家提供實際資料：

1968年，香港的廖創興銀行和恒生銀行(00011)被擠提，終致被渣打(02888)和滙豐(00005)吞併了此兩銀行，到滙豐也被擠提時，港英政府便通過法例，滙豐的銀行存戶，每24小時只可提款100港元。這就是凍結投資者資金了。你如不知當年滙豐有這限提額，是因為1968年時可能仍未出世。大難臨頭，政府一定會棄卒、棄炮、棄馬、棄車來保帥。

今年第二季度，沙特主權基金PIF減持321隻美股，清倉了24隻美股，其中就包括Meta Platforms(US.META)、Shopify(US.SHOP)等熱門科技股。為甚麼連中東富豪也要清倉美國科技股？一句講晒，怕股跌囉。明天詳談。

美國總統特朗普成日叫聯儲局主席鮑威爾減息，但美國PPI卻升了，反映通脹好硬命，跌唔落。特朗普可能更不知的是，美息跌得過快，美國/美元也可以呱，各位看完此文，應知鮑威爾真係好難做，不要再無知地話鮑威爾係廢柴了。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）