18/08/2025

中秋月餅2025｜東華三院首次推出「軟餐月餅」：奶黃紅豆口味 以南瓜蓉加鹹蛋黃做餅皮 低糖低鹽

#中秋節2025 #美食情報 #美食 #Food News #軟餐 #中秋月餅2025 #東華三院 #吞嚥困難 #CookEasy #iBakery #煮餸易 #照護食 #軟餐月餅 #IDDSI #照護食月餅
Text: Katty Wu

　　東華三院旗下社會企業「CookEasy（煮餸易）」首次推出「軟餐月餅」──以南瓜蓉加入奶黃和鹹蛋黃製成餅皮，加入豆沙餡，讓吞嚥困難人士都可品嘗中秋滋味。

 

　　由CookEasy研製的「家滋味照護食奶黃紅豆月餅」，用來做餅皮的南瓜蓉特別加入纖維素，含豐富纖維，符合「國際吞嚥障礙飲食標準」（IDDSI） 等級4，適合吞嚥困難人士食用。而且低糖低鹽，不含反式脂肪，非常健康。月餅每個售價$48，可於東華三院iBakery網店預購，並於9月22日至10月6日期間前往iBakery堅尼地城店、上環店或愛烘焙餐廳（金鐘）自取。留意，家滋味照護食月餅需儲放於-18℃雪櫃內，建議在收貨後3至4星期內食用，吃之前必須先解凍及翻熱。

 

東華三院「CookEasy」首次推出「家滋味照護食奶黃紅豆月餅」，每個售價$48。

 

家滋味照護食月餅及東華三院iBakery皇牌傳統月餅於iBakery網店同時發售。 

 

　　早前，CookEasy舉辦了「人人都可以食月餅」中秋照護食茶聚，邀請近80位來自東華三院iBakery「好好同學會」成員、照顧者及院舍同業等嘉賓一同參與，共同交流及認識「人人都可以食得好」的理念，推廣照護食文化，鼓勵社會大眾重新認識照護飲食的價值。活動期間首次公開試食「家滋味照護食奶黃紅豆月餅」，獲現場嘉賓一致好評，認同照護食不只是健康所需，更是連結情感、共享節日美食的重要橋樑。

 

東華三院 CookEasy「人人都可以食月餅」中秋照護食茶聚，有近80位嘉賓一同參與，共同交流及認識「人人都可以食得好」的理念。

 

　　茶聚現場更首度播放飲食主題繪本《公公》的動畫版，由前藝人何嘉麗小姐義務聲演，動畫以溫柔畫面與聲音細膩描繪出祖孫之間的飲食回憶，讓觀眾感受食物不只是果腹，更是情感傳承的媒介。動畫稍後會於東華三院屬下單位及社交平台播放，期望多方面向大眾推廣照護食文化。

 

推廣照護食文化的繪本《公公》。

 

iBakery網店

網址：https://ibakeryshop.tungwahcsd.org/products/comfort-care-food-mooncake

 

