屈臣氏中醫義診：連續4星期！提供免費耳穴壓貼治療、體質諮詢、頭皮分析服務

屈臣氏將於8月20日起，一連4星期推出中醫義診，由專業註冊中醫向市民提供免費耳穴壓貼治療及體質諮詢服務。活動分兩階段展開：首兩周開放全港市民預約，隨後兩周與關注照顧者需要的社區組織「照顧者易達平台」合作，為照顧者提供專屬支援。

不少香港人都有精神緊張及失眠的問題，通過刺激耳部穴位來調節人體陰陽的耳穴壓貼，安全且無入侵性，適合廣泛使用，是保健調理的好方法。這次屈臣氏的中醫義診，全港市民可免費體驗耳穴壓貼治療，有助紓緩壓力、改善睡眠。首階段屈臣氏更邀請到德善醫療集團參與，於旗下7間駐店中醫診所向新顧客提供免費中醫諮詢或免費頭皮分析服務。

近年照顧者因缺乏足夠支援而引起社會關注，所以是次義診第二階段，屈臣氏更與照顧者易達平台合作，提供專屬耳穴理療服務。照顧者易達平台由16間關注照顧者需要的社福機構組成，旗下共有逾 5,000名照顧者會員。透過是次義診，屈臣氏期望向照顧者傳遞關愛及支持，共建照顧者友善社區。

留意，所有義診活動只接受預約，照顧者易達平台會員則可聯絡平台協助預約。服務名額有限，先到先得。

第一階段（8月20日起至8月29日）

服務對象：全港市民

服務內容：免費耳穴壓貼治療及體質諮詢服務

指定屈臣氏中醫診所：屯門、元朗、海怡半島

預約方法：eBooking | Watsons HK

服務內容：免費中醫諮詢 或 頭皮分析服務（由德善堂醫療集團提供）

指定駐屈臣氏門市中醫診所：香港仔中心、太古城中心、萬邦行、太古廣場、旺角、德福廣場一期、鱷魚恤中心

預約方法：屈臣氏X德善醫療中心-免費體驗

第二階段（9月3日起至9月12日）

服務對象：照顧者易達平台服務使用者

服務內容：免費耳穴壓貼治療及體質諮詢服務

指定屈臣氏中醫診所：屯門、元朗、海怡半島

預約方法：聯絡照顧者易達平台協助預約（聯絡電話：3751 3850）