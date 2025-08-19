台民眾從親美、疑美，走向仇美

台灣從「親美」，走向「疑美」，甚至開始「仇美」。

從2021年美國自阿富汗撤軍開始，向來期待在兩岸發生戰爭時美軍會大力馳援的台灣民眾，開始懷疑美國老大哥的可靠性，「今日阿富汗，明日台灣」不脛而走，「疑美論」逐漸發酵。特朗普上任後以關稅壓榨台灣，民進黨當局只懂得跪舔回應，毫無作為，民眾的怒火除了燒向綠營外，仇美情緒正日益高漲。

特朗普以關稅和軍售無極限壓榨，令台灣民眾從親美轉為仇美。（The White House@X圖片）

特朗普的「對等關稅」雖說是針對全球，但端看各方的談判手段和籌碼，皆替自身爭取最大利益。日本在談判後期突然答應開放美國稻米進口，南韓提出大幅投資協助美國造船工業再次偉大，最終打動特朗普，兩者均獲得相對優惠的15%稅率。

反觀民進黨當局在未談之前忙不迭的率先高舉白旗，同意最具殺傷力的籌碼台積電前往美國投資1650億美元，並聲稱爭取到成為美方首批談判對象。談判過程始終以保密為由，不肯對民間透露進度和作出哪些讓步，因此也無從監督和討論。民進黨頻頻暗示，要爭取到和日韓一樣的15%關稅。

當美方公布對台關稅為20%後，民進黨當局改口說會以此為基礎，爭取下降到15%。不過日本和美國在認定15%關稅是天花板、抑或以此疊加引發爭執後，美國終於幫忙打開賴清德的黑箱，澄清除了日、韓的關稅上限是15%不會疊加外，台灣則是「20%+N」。所謂「20%+N」稅率，是指台灣原本輸美產品稅率再疊加20%關稅。

紡織品和自行車是「20%+N」重災區，原本稅率是10%到25%，疊加後最高達45%；塑橡膠稅率從最低的3%，疊加後最高是26%；工具機從4.7%拉高到24.7%。再加上政治因素操控的台幣升值，台灣的傳統產業可謂哀鴻遍野。

老美對台壓榨還看不到想停手的跡象，政治新聞網站Politico引述知情人士消息報道指，「美方代表正像擠檸檬一樣壓榨台灣」，希望台灣全面開放市場。

根據不同外媒獲得的消息，以及特朗普的發言，台積電對美投資不是1650億美元，而是3000億美元，還可能被迫入股英特爾(Intel Corporation)，最終交出手上最先進的技術。台灣雖提出額外對美投資3000億美元，但美方獅子大開口要求提高到與日本相同的至少5500億美元，並明言其中3000億美元給軟體銀行孫正義在美國投資的「水晶之地AI園區」。

農民向來是綠營的大票倉，卻被美國點名，要豬、牛、稻米等農產品全面開放進口而且零關稅。

特朗普壓榨手段層出不窮，引起台灣各傳統產業恐慌、民怨四起，社會從原本「疑美」的氣氛，迅速上升到「仇美」地步。向來「親美」的民進黨亦受嚴重打擊，被傳媒批評綠營對美賣台不遺餘力，但卻賣不了個好價錢。

在這輪仇美風潮下，賴清德第一個受到波及。具綠營背景的台灣民意基金會民調顯示，僅33.3%的民眾贊同賴清德的施政方式，54.4%表示不贊同，不滿意度遠超滿意度21.1個百分點。TVBS民調同樣顯示，賴清德的滿意度跌至28%，創下就職以來新低，不滿意度高達55%。

對美關稅談判無能，重挫賴清德民望。

老美霸道維護自身利益是沒有下限的，國際上早已發生多次曾親美的國家或團體轉為反美的案例，其中較具代表性的，包括伊拉克、越南、古巴、伊朗，以及中東地區的部分國家和團體。這些親美轉反美的案例，背後往往存在著多種複雜的原因，包括美國的政策干預、經濟利益的衝突、民族主義和宗教等。

台灣民間尤其是傳統產業被美國壓迫，政府又一籌莫展，已經到生計無著的地步。如果美國繼續無止境的壓榨，難保不會進入反美的階段，連帶衝擊綠營明年地方縣市長選舉，以及2028賴清德的連任之路。