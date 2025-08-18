高息定存 | PAObank上調12個月港元定存年息至2.3厘

港元拆息全線上升，部分本地銀行上調港元定存年息，大眾銀行上調1個月、3個月、6個月以及12個月港元定存年息分別至1.55厘、1.65厘、1.55厘、1.7厘，起存額為50萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

（資料圖片）

華僑上調3個月、6個月以及12個月港元定存年息分別至1.1厘、1.75厘以及1.95厘，起存額為10萬元，適用於公司客戶透過分行以新資金辦理。招商永隆上調6個月港元定存年息至1.3厘，起存額為500萬元，適用於一點通存款利率。

數字銀行PAObank上調3個月、6個月以及12個月港元定存年息分別至1.8厘、2.1厘以及2.3厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理，最低存款額為100元；全新客戶推廣定期(需在開戶時輸入推薦碼)：新客戶開立3個月定期，存入5萬-20萬元可享額外0.5%年利率。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組