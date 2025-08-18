  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    流感高峰期
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
生財有道
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

18/08/2025

高息定存 | PAObank上調12個月港元定存年息至2.3厘

#理財 #生財有道 #數字銀行 #招商永隆 #華僑銀行 #大眾銀行 #PAObank #定存 #收息
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　港元拆息全線上升，部分本地銀行上調港元定存年息，大眾銀行上調1個月、3個月、6個月以及12個月港元定存年息分別至1.55厘、1.65厘、1.55厘、1.7厘，起存額為50萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

高息定存 | PAObank上調12個月港元定存年息至2.3厘

（資料圖片）

 

　　華僑上調3個月、6個月以及12個月港元定存年息分別至1.1厘、1.75厘以及1.95厘，起存額為10萬元，適用於公司客戶透過分行以新資金辦理。招商永隆上調6個月港元定存年息至1.3厘，起存額為500萬元，適用於一點通存款利率。

 

　　數字銀行PAObank上調3個月、6個月以及12個月港元定存年息分別至1.8厘、2.1厘以及2.3厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理，最低存款額為100元；全新客戶推廣定期(需在開戶時輸入推薦碼)：新客戶開立3個月定期，存入5萬-20萬元可享額外0.5%年利率。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票

我要回應
更多生財有道文章

你可能感興趣

#理財 #生財有道 #數字銀行 #招商永隆 #華僑銀行 #大眾銀行 #PAObank #定存 #收息
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄峰會無協議但意義重大

17/08/2025 14:03

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk