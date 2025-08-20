  • 報價
職場
英倫出走日記
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

20/08/2025

移民英國｜工黨上場後逾5萬人經英倫海峽偷渡！「脫歐」反而推高了難民數字？

#工黨 #英國 #移民 #移英港人 #脫歐 #難民 #偷渡
  • Cally

    Cally

    Cally


    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　英國《衛報》上周報道，自從首相施紀賢（Keir Starmer）上台後，已經有超過5萬人乘坐小船，經英倫海峽偷渡至英國！大量非法難民湧入引起各界不滿。英國政府一再宣稱要「收回邊境控制權」，甚至提出了昂貴的「盧旺達計劃」，但現實卻是偷渡人數屢創新高，庇護案件積壓如山，某程度上，當初當初「脫歐」間接推高了移民數字，本來以為能夠「控制邊境」，卻成為「制度真空」的導火線。

 

難民潮背後的推力

 

　　難民問題並非憑空而來。中東與非洲長期的衝突、內戰，已經令大批人口流離失所。俄烏戰爭更進一步推高了流亡人數。對於不少難民而言，英國擁有幾個「天然吸引力」：英語作為全球通用語，加上與部分非洲、亞洲國家有殖民歷史與僑民網絡，令英國成為難民人口的優先目的地。

 

　　雖然英國的庇護程序冗長，但其社會福利、工作機會亦優於其他歐洲國家，大量難民利用英法邊境漏洞，乘坐小船經英倫海峽偷渡至英國。最近英媒BBC便揭露，有英法人蛇集團有系統地組織非法偷渡，把「過海」變成一門生意。

 

 

「脫歐」如何製造「制度真空」？

 

　　關鍵在於「都柏林規則」（Dublin Regulation）。脫歐前，英國仍受制於這套歐盟機制：庇護者必須在第一入境國申請，若偷渡至英國，政府可直接遣返原入境國。這相當於一道「防波堤」，擋住了大批有意北上的偷渡者。

 

　　但自 2020 年底「脫歐」正式生效後，這道防線瓦解。英國退出了《都柏林規則》，只能依靠與歐洲國家的雙邊協議，卻缺乏強制力。

 

　　對偷渡者來說，情勢瞬間改變：只要跨過法英海峽，幾乎沒有被送回法國的風險。於是，偷渡潮從此急速升溫——2022 年，就有 4.6 萬人乘小艇抵英，創下當時新高；工黨上台後，短時間內更突破 5 萬人。

 

 

　　非法入境人數上升，讓英國政府疲於奔命。光是安置庇護者的酒店開支，每年就要耗費數十億英鎊。所謂的「盧旺達計劃」，雖然聲勢浩大，卻幾乎沒有實際送走多少人，反而成為納稅人的沉重負擔。

 

　　「脫歐」時，「收回邊境控制權」是最響亮的口號，如今看來，這份承諾反而成為今日「制度真空」的根源。英國既要履行國際庇護責任，又要兌現控制移民的政治承諾——這正是工黨上台後最艱鉅的議題。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

