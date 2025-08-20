移民英國｜工黨上場後逾5萬人經英倫海峽偷渡！「脫歐」反而推高了難民數字？

英國《衛報》上周報道，自從首相施紀賢（Keir Starmer）上台後，已經有超過5萬人乘坐小船，經英倫海峽偷渡至英國！大量非法難民湧入引起各界不滿。英國政府一再宣稱要「收回邊境控制權」，甚至提出了昂貴的「盧旺達計劃」，但現實卻是偷渡人數屢創新高，庇護案件積壓如山，某程度上，當初當初「脫歐」間接推高了移民數字，本來以為能夠「控制邊境」，卻成為「制度真空」的導火線。

難民潮背後的推力

難民問題並非憑空而來。中東與非洲長期的衝突、內戰，已經令大批人口流離失所。俄烏戰爭更進一步推高了流亡人數。對於不少難民而言，英國擁有幾個「天然吸引力」：英語作為全球通用語，加上與部分非洲、亞洲國家有殖民歷史與僑民網絡，令英國成為難民人口的優先目的地。

雖然英國的庇護程序冗長，但其社會福利、工作機會亦優於其他歐洲國家，大量難民利用英法邊境漏洞，乘坐小船經英倫海峽偷渡至英國。最近英媒BBC便揭露，有英法人蛇集團有系統地組織非法偷渡，把「過海」變成一門生意。

「脫歐」如何製造「制度真空」？

關鍵在於「都柏林規則」（Dublin Regulation）。脫歐前，英國仍受制於這套歐盟機制：庇護者必須在第一入境國申請，若偷渡至英國，政府可直接遣返原入境國。這相當於一道「防波堤」，擋住了大批有意北上的偷渡者。

但自 2020 年底「脫歐」正式生效後，這道防線瓦解。英國退出了《都柏林規則》，只能依靠與歐洲國家的雙邊協議，卻缺乏強制力。

對偷渡者來說，情勢瞬間改變：只要跨過法英海峽，幾乎沒有被送回法國的風險。於是，偷渡潮從此急速升溫——2022 年，就有 4.6 萬人乘小艇抵英，創下當時新高；工黨上台後，短時間內更突破 5 萬人。

非法入境人數上升，讓英國政府疲於奔命。光是安置庇護者的酒店開支，每年就要耗費數十億英鎊。所謂的「盧旺達計劃」，雖然聲勢浩大，卻幾乎沒有實際送走多少人，反而成為納稅人的沉重負擔。

「脫歐」時，「收回邊境控制權」是最響亮的口號，如今看來，這份承諾反而成為今日「制度真空」的根源。英國既要履行國際庇護責任，又要兌現控制移民的政治承諾——這正是工黨上台後最艱鉅的議題。